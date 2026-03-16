Kukában találtak rá egy férfi holttestére, kiderültek a részletek
Autós gázolás áldozata lehetett.
2026. március 16., hétfő 15:12
Még pénteken talált rá az áldozatra egy járókelő a coventryi Cash's Parkban, az Egyesült Királyságban - írja a Mirror.

A férfi holttestét egy kukában fedezte fel, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Fotó: West Midlands Police 

Az előzetes vizsgálatok alapján kiderült, hogy egy autós gázolás okozhatta a halálát. Ezt követően gyömöszölhették a hulladéktárolóba.

A rendőrség közölte, hogy a férfi hátára egy kígyóval körbevett kereszt és a „Little Stardust” szöveg látható rátetoválva, jobb karján pedig egy „nan” felirat, lóhere és az ír zászló színei láthatók.

A hatóságok a lakosság segítségét kérik a férfi azonosításához.

 

Nyitókép: West Midlands Police 

 

