Kukában találtak rá egy férfi holttestére, kiderültek a részletek

Még pénteken talált rá az áldozatra egy járókelő a coventryi Cash's Parkban, az Egyesült Királyságban - írja a Mirror.

A férfi holttestét egy kukában fedezte fel, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Az előzetes vizsgálatok alapján kiderült, hogy egy autós gázolás okozhatta a halálát. Ezt követően gyömöszölhették a hulladéktárolóba.

A rendőrség közölte, hogy a férfi hátára egy kígyóval körbevett kereszt és a „Little Stardust” szöveg látható rátetoválva, jobb karján pedig egy „nan” felirat, lóhere és az ír zászló színei láthatók.