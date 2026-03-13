Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert

A vezérigazgató fizetése az előző évi 8,6 millió fontról emelkedett a jelenlegi szintre. A csomag nagy része bónuszokból állt: az alapfizetés, nyugdíj és egyéb juttatások 1,9 millió fontot tettek ki, míg a bónuszok összesen 11,8 millió fontot értek. Ebből 2,7 millió font éves bónusz, 9,1 millió font pedig részvényjuttatás volt, amely hosszabb távú üzleti célok teljesítéséhez kötődik – írta meg a The Guradian.

A részvények jelentős szerepet játszanak a vezetői javadalmazásban, így a vállalat tőzsdei teljesítménye közvetlenül növeli a vezérigazgató vagyonát is. Amióta Sawan 2023-ban átvette a vállalat irányítását, a Shell részvényárfolyama több mint 30 százalékkal emelkedett.

A fizetésemelés különösen érzékeny időszakban történt. A közel-keleti konfliktusok ismét felhajtották az olaj világpiaci árát. A nemzetközi referenciaárnak számító Brent crude rövid időre ismét átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, ami világszerte az üzemanyagárak emelkedésének veszélyét vetíti előre.

Mindeközben a Shell nyeresége visszaesett: a vállalat korrigált eredménye 2025-ben 18,5 milliárd dollár volt, szemben az előző évi 23,7 milliárd dollárral. Ez már a harmadik egymást követő év, amikor a cég profitja csökken, miután a 2022-es energiaválság idején közel 40 milliárd dolláros rekordnyereséget ért el.

A fizetésemelést több civil szervezet is bírálta. Az igazgatói béreket figyelő High Pay Centre elemzője szerint nehéz lesz a közvélemény számára elfogadhatóvá tenni egy ekkora javadalmazást, miközben az emberek újabb energia- és üzemanyagár-emelkedéstől tartanak.