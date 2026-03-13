Szekszárd
holttest
játszótér

Kiderült, kik öltek a szekszárdi játszótérnél - Videó

Kiderült, kik öltek a szekszárdi játszótérnél - Videó
Egy férfi az áldozat.
2026. március 13., péntek 08:53
Mint azt korábban megírtuk, szerdán reggel egy férfi holttestét fedezték fel Szekszárdon, egy belvárosi játszótéren.

A rendőrség péntek reggel újabb fejleményeket osztott meg az üggyel kapcsolatban. A haláleset kapcsán felmerült az idegenkezűség gyanúja, így a Tolna vármegyei nyomozók a játszótéren és környékén egész nap helyszíneltek és adatot gyűjtöttek. 

Számos tanút hallgattak ki, és többeket, akik az esettel összefüggésbe hozhatók elő is állítottak - tudatta a police.hu.


A nap végére a beszerzett adatok és bizonyítékok összegzését követően egy 45 éves férfit és egy 16 éves fiút hallgattak ki gyanúsítottként halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A páros oly módon bántalmazhatta az 51 éves férfit, hogy belehalt sérüléseibe.

A két gyanúsítottat – akik mindketten elismerték a bántalmazástőrizetbe vették, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását.      

Nyitókép: police.hu

