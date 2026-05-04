2026. május 04. hétfő, Flórián, Mónika
Ez vár Magyarországra a következő napokban, csúnyán leéghet, aki nem vigyáz

Most már nem árt a fokozott óvatosság.
2026. május 04., hétfő 09:37
A felmelegedés magával hozta a nyárias időjárást a hétvégén, és ez a következő hét elején is velünk marad.

Az Időkép előrejelzése szerint hétfőn és kedden is sok lesz a napsütés. A hét első napján még kevesebb, aztán egyre több fátyolfelhő jelenik meg az égen.

Az UV-sugárzás már a hét legelejétől erősnek ígérkezik, ezért délelőtt 11 és délután 3 óra között az érzékenyebb bőrűeknek tanácsos kerülni a közvetlen napfényt, ugyanis már 10-15 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjenek.

A bőrpír ellen ajánlatos krémeket használni, valamint napszemüveget és szalmakalapot viselni.

