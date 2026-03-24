Videón, ahogy porig ég egy autó Balatonőszödnél az M7-esen

Videót tett közzé a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán, ahol az látható, hogy egy tűzoltóautó siet egy M7-es nagy lángokkal és füsttel égő autóhoz.

Mint kiderült, felborult, majd kigyulladt egy kocsi az M7-es autópálya balatonőszödi szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon. Az úton azonnal félreálltak a kocsik, helyet adva a helyszínre érkező balatonboglári tűzoltóknak, akik sikeresen megfékezték a tüzet.

A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy minden járműben érdemes legalább egy kétliteres ABF habbal oltó tűzoltó készüléket tartani.

