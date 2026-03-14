Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron
Megrázó hírek érkeztek a Tolna vármegyei Dombóvárról, ugyanis egy 18 éves helyi fiatal a vasúti hídról a Kapos folyó kövekkel feltöltött medrébe zuhant – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, de a fiatal nem tudott megmozdulni az esés után. Két társa azonnal segítségre sietett, a fejét tartották a víz felett, miközben értesítették a mentőket.
A helyszínre a dombóvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik kötélbiztosítás mellett egy speciális eszközzel, board segítségével emelték ki a vízből a bajba jutott fiút, és kórházba szállították.
Egészségünk talán a legnagyobb értékünk. Becsüljük meg, gondoljunk a kockázatokra! Egy jó kis brahi, pláne egy netes kihívás nem mindig ér jó véget, a következményeket pedig nem a haverok viselik – akár egy életen át
– hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.
