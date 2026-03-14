2026. március 14. szombat, Matild
8°C Budapest
dombóvár
fiatal
baleset
híd

Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron

Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron
Egy speciális eszközzel emelték ki a vízből a bajba jutott fiatalt.
2026. március 14., szombat 01:37
Vágólapra másolva!

Megrázó hírek érkeztek a Tolna vármegyei Dombóvárról, ugyanis egy 18 éves helyi fiatal a vasúti hídról a Kapos folyó kövekkel feltöltött medrébe zuhant – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet, de a fiatal nem tudott megmozdulni az esés után. Két társa azonnal segítségre sietett, a fejét tartották a víz felett, miközben értesítették a mentőket.


A helyszínre a dombóvári hivatásos tűzoltók érkeztek, akik kötélbiztosítás mellett egy speciális eszközzel, board segítségével emelték ki a vízből a bajba jutott fiút, és kórházba szállították.

Egészségünk talán a legnagyobb értékünk. Becsüljük meg, gondoljunk a kockázatokra! Egy jó kis brahi, pláne egy netes kihívás nem mindig ér jó véget, a következményeket pedig nem a haverok viselik – akár egy életen át

– hívta fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra