Újabb fordulat az ecsegi testvérgyilkosság ügyében, megszólalt a rendőrség

Lezárta a nyomozást a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya abban a megrázó ügyben, amely egy ecsegi családi tragédiához vezetett – írta meg csütörtökön a police.hu.

2025. szeptember 13-án, a délutáni órákban érkezett bejelentés a vármegyei ügyeletre egy férfitól, aki azt közölte, hogy holtan találta lánytestvérét közös lakásukban. A helyszínre érkező rendőrök azonban hamar kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás során a hatóságok elfogták a bejelentőt, egy 43 éves férfit, akit emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A bíróság később elrendelte a letartóztatását, amelyet a teljes eljárás ideje alatt fenntartottak.

A rendőrség most befejezte az ügy vizsgálatát, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.

Ahogyan a Tények.hu korábban beszámolt róla, a férfi a gyanú szerint egy biliárd dákóval végzett saját húgával. A tragédia után elhagyta a helyszínt, majd nem sokkal később nyolcéves unokahúga hívta fel telefonon, hogy térjen haza, mert édesanyja mozdulatlanul fekszik. Végül maga a férfi értesítette a rendőröket, a kihallgatás során pedig beismerő vallomást tett.