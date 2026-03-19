Újabb fordulat az ecsegi testvérgyilkosság ügyében, megszólalt a rendőrség
Lezárta a nyomozást a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya abban a megrázó ügyben, amely egy ecsegi családi tragédiához vezetett – írta meg csütörtökön a police.hu.
2025. szeptember 13-án, a délutáni órákban érkezett bejelentés a vármegyei ügyeletre egy férfitól, aki azt közölte, hogy holtan találta lánytestvérét közös lakásukban. A helyszínre érkező rendőrök azonban hamar kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta.
A nyomozás során a hatóságok elfogták a bejelentőt, egy 43 éves férfit, akit emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A bíróság később elrendelte a letartóztatását, amelyet a teljes eljárás ideje alatt fenntartottak.
A rendőrség most befejezte az ügy vizsgálatát, és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.
Ahogyan a Tények.hu korábban beszámolt róla, a férfi a gyanú szerint egy biliárd dákóval végzett saját húgával. A tragédia után elhagyta a helyszínt, majd nem sokkal később nyolcéves unokahúga hívta fel telefonon, hogy térjen haza, mert édesanyja mozdulatlanul fekszik. Végül maga a férfi értesítette a rendőröket, a kihallgatás során pedig beismerő vallomást tett.
