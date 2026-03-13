2026. március 13. péntek, Ajtony, Krisztián
Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen
Rendhagyó formában készül Magyarország az idei március 15-i nemzeti ünnepre: a megemlékezések a Békemenet résztvevőivel közösen zajlanak majd. Az esemény előkészületei már teljes gőzzel folynak – erről számolt be közösségi oldalán pénteken Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
A program több ismert közéleti és kulturális szereplő is részt vesz, az esemény házigazdája pedig Rákay Philip lesz. A megemlékezés a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb jelképe, a Himnusz közös meghallgatásával kezdődik, amelyet a világhírű Cantemus Kórus ad elő.

A műsorban irodalmi és zenei produkciók is szerepelnek. Varga Csanád előadásában hangzik el Petőfi Sándor Csatadal című költeménye. Emellett a legendás zeneszerző, Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dal is felcsendül, amelyet több népszerű előadó – köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás – adnak elő.

A rendezvényen több kormánytag is felszólal. Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, az ünnepi beszédet pedig Orbán Viktor miniszterelnök tartja.

A szervezők szerint az esemény célja, hogy közösen emlékezzenek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, valamint hangsúlyozzák a nemzeti összetartozást. A résztvevőket arra biztatnak mindenkit, hogy minél többen csatlakozzanak a vasárnapi programhoz és a Békemenethez.

Ünnepeljük együtt március 15-ét, és mutassuk meg, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni

 – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

