Sztárok sora is fellép a rendhagyó március 15-ei ünnepen

A program több ismert közéleti és kulturális szereplő is részt vesz, az esemény házigazdája pedig Rákay Philip lesz. A megemlékezés a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb jelképe, a Himnusz közös meghallgatásával kezdődik, amelyet a világhírű Cantemus Kórus ad elő.

A műsorban irodalmi és zenei produkciók is szerepelnek. Varga Csanád előadásában hangzik el Petőfi Sándor Csatadal című költeménye. Emellett a legendás zeneszerző, Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dal is felcsendül, amelyet több népszerű előadó – köztük Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás – adnak elő.

A rendezvényen több kormánytag is felszólal. Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, az ünnepi beszédet pedig Orbán Viktor miniszterelnök tartja.

A szervezők szerint az esemény célja, hogy közösen emlékezzenek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, valamint hangsúlyozzák a nemzeti összetartozást. A résztvevőket arra biztatnak mindenkit, hogy minél többen csatlakozzanak a vasárnapi programhoz és a Békemenethez.