Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is

Az online és elektronikus sajtó háromszor nagyobb érdeklődéssel fordult a kormánypárti rendezvény felé, melyről 1870 sajtómegjelenés született szemben az ellenzéki eseményről szóló 574 beszámolóval. Továbbá amíg a kormánypárti megmozdulással foglalkozó megjelenések négyötöde pozitív volt, addig a Tisza Párt rendezvényének megítélése megosztott volt- olvasható a közleményben.

A hagyományos - nyomtatott, televíziós, rádiós és online - médiában csak Orbán Viktor beszédéről 191 beszámoló látott napvilágot, míg Magyar Péternek a Tisza Párt elnökének előadásával 96 cikk foglalkozott. A Tisza Párt rendezvényén megjelenő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó

A Békemenet híre is több emberhez juthatott el. Míg a kormánypárti eseménnyel kapcsolatos beszámolók összesen 6,1 millió választó által olvasott médiafelületen jelentek meg, az ellenzéki rendezvényről beszámoló médiumok maximális elérése kevesebb, mint 5,4 millió volt - írták.