Erkélyen surrant be lopni egy férfi, kifelé már a rendőrök várták

Egy büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában, egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. Az esetet biztonsági kamerák rögzítették - számolt be róla a Fővárosi Főügyészség hétfői közleményében.

A következő hónapban egy szálloda előteréből egy bőröndöt, a benne lévő ruhákkal és ékszerekkel, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét lopta el.

2025. júniusban pedig egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette.

A férfi lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt biciklit próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült.