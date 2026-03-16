2026. március 16. hétfő, Henrietta
16°C Budapest
erkély
lopás
börtönbüntetés

Erkélyen surrant be lopni egy férfi, kifelé már a rendőrök várták

Modern köntöst öltött az ikonikus "Rómeó és Júlia" jelenet.
2026. március 16., hétfő 09:09
Vágólapra másolva!

Egy büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában, egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. Az esetet biztonsági kamerák rögzítették - számolt be róla a Fővárosi Főügyészség hétfői közleményében.

A következő hónapban egy szálloda előteréből egy bőröndöt, a benne lévő ruhákkal és ékszerekkel, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét lopta el

2025. júniusban pedig egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette. 

A férfi lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt biciklit próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült. 


Kicsit később ugyanebben az épületben bemászott egy emeleti erkélyre, majd a nyitott erkélyajtón keresztül besurrant a lakásba. Itt magához vett egy pár futócipőt. Mivel a tulajdonos a lakásban észrevette a tolvajt, ő "nyúlcipőt húzott", kimenekült az erkélyre, ahol a már korábban értesített rendőrök elfogták.

Az ügyészség a napokban emelt vádat a férfivel szemben, aki ellen végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoztak, továbbá kérték a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását is.

A férfi letartóztatásban van.

Nyitókép: Ügyészség

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra