Erkélyen surrant be lopni egy férfi, kifelé már a rendőrök várták

Rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán - Fotók
Egy büntetett előéletű, 32 éves férfi 2025 februárjában, egy ferencvárosi drogériában parfümöt, borotvát és elektromos fogkeféket rejtett el a ruházatába, majd fizetés nélkül kereket oldott. Az esetet biztonsági kamerák rögzítették - számolt be róla a Fővárosi Főügyészség hétfői közleményében.
A következő hónapban egy szálloda előteréből egy bőröndöt, a benne lévő ruhákkal és ékszerekkel, áprilisban pedig egy pékségből az üzletvezető táblagépét lopta el.
2025. júniusban pedig egy IX. kerületi társasházba jutott be úgy, hogy a balkonokat határoló kerítést kifeszítette.
A férfi lakatvágó eszközöket is vitt magával egy ételfutár táskában. A lépcsőházi folyosón egy lelakatolt biciklit próbált meg ellopni, azonban egy lakó megzavarta, emiatt elmenekült.
Kicsit később ugyanebben az épületben bemászott egy emeleti erkélyre, majd a nyitott erkélyajtón keresztül besurrant a lakásba. Itt magához vett egy pár futócipőt. Mivel a tulajdonos a lakásban észrevette a tolvajt, ő "nyúlcipőt húzott", kimenekült az erkélyre, ahol a már korábban értesített rendőrök elfogták.
Az ügyészség a napokban emelt vádat a férfivel szemben, aki ellen végrehajtandó börtönbüntetést, valamint kisebb mértékben vagyonelkobzást indítványoztak, továbbá kérték a sértettek milliós nagyságrendű kártérítési igényének elbírálását is.
A férfi letartóztatásban van.
Nyitókép: Ügyészség
+Ez is érdekelheti
Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó
Megfojtotta kisgyerekét egy nő Karcagon, miután egész nap alkoholizált
Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Parlament program iránt
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Az MTÜ tájékoztatást ad a főváros látogatottságáról a nemzeti ünnep idején
Halálos tragédia: Mentőhelikopter landolt a kiskunhalasi vásártéren - videóval
Véget ért a keresés: Megtalálták P. Szilviát
A magyarok kétharmada helyesli a védett üzemanyagárat
Kovács Zoltán: már folynak a márciusi nemzeti ünnepünk előkészületei
Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron
Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten