Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó

Csopakon bátorkodott.
2026. március 16., hétfő 10:40
A minap a vasúti tilos jelzésen ment át szabálytalanul egy sofőr Csopakon, a rendőrök szeme láttára - derült ki a Veszprém vármegyei rendőrség hétfői Facebook-közleményéből.

A kocsi vezetője megpróbált a rendőrök elől utat nyerni, ám utolérték őt. Miután megállították, kiderült, hogy ittas volt.

 

A budapesti férfivel szemben a balatonfüredi egyenruhások intézkedtek.


Nyitókép: Veszprém vármegyei rendőrség

 

