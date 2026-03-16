Rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán - Fotók
Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó
A minap a vasúti tilos jelzésen ment át szabálytalanul egy sofőr Csopakon, a rendőrök szeme láttára - derült ki a Veszprém vármegyei rendőrség hétfői Facebook-közleményéből.
A kocsi vezetője megpróbált a rendőrök elől utat nyerni, ám utolérték őt. Miután megállították, kiderült, hogy ittas volt.
A budapesti férfivel szemben a balatonfüredi egyenruhások intézkedtek.
Nyitókép: Veszprém vármegyei rendőrség
+Ez is érdekelheti
