Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó

A minap a vasúti tilos jelzésen ment át szabálytalanul egy sofőr Csopakon, a rendőrök szeme láttára - derült ki a Veszprém vármegyei rendőrség hétfői Facebook-közleményéből.

A kocsi vezetője megpróbált a rendőrök elől utat nyerni, ám utolérték őt. Miután megállították, kiderült, hogy ittas volt.

A budapesti férfivel szemben a balatonfüredi egyenruhások intézkedtek.