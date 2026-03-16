Megfojtotta kisgyerekét egy nő Karcagon, miután egész nap alkoholizált

A főügyészség az MTI-hez vasárnap este eljuttatott közleményében azt írta, a vád szerint a nő a szintén német állampolgárságú élettársával és az akkor hétéves kiskorú gyermekével 2021 szeptemberében Németországból Magyarországra költözött, félbeszakítva a kiskorú sértett iskolai tanulmányait. A vádlott az élettársával és gyermekével előbb a Somogy vármegyei Polányban, egy bérelt ingatlanban éltek, majd 2022 szeptemberében egy karcagi bérleménybe költöztek.

A kiskorú sértett Németországban az általános iskola első osztályát még nem végezte el a 2020-2021-es tanévben, amikor a vádlottal együtt Magyarországra költözött. A vádlott a gyermeket ezt követően nem íratta be egyetlen magyarországi oktatási intézménybe se, továbbá a kiskorú sértett németországi oktatásának folytatása iránt sem intézkedett annak ellenére, hogy a gyermek tankötelezettsége fennállt. A vádlott, mint a kiskorú sértett nevelésére, felügyeletére és gondozására köteles személy, ezen mulasztásával a feladatából adódó kötelezettségét súlyosan megszegte és veszélyeztette a kiskorú sértett érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődését - írták a közleményben.

A vádlott élettársa magyarországi tartózkodásuk ideje alatt időszakosan Ausztriában dolgozott. A nő ebben az időszakban a kiskorú sértettet rendszeresen felügyelet nélkül hagyva különböző szórakozóhelyeken italozott.

A nő 2025. február végére italozó életmódja miatt labilis érzelmi állapotba került. Március 1-jén napközben folyamatosan alkoholt fogyasztott. Miután hazatért karcagi bérleményükbe, tovább folytatta az italozást. Délután telefonon összeveszett az élettársával, és ekkor elhatározta, hogy megöli a gyermekét és saját magával is végez. Az esti órákban a kiskorú sértettet megfojtotta, majd búcsúlevelet írt és öngyilkossági szándékkal megvágta a bal csuklóját.

A vádlott élettársa aznap este érkezett meg Ausztriából, vérző élettársához mentőt hívott, így a nőt megmentették.