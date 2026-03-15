Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Parlament program iránt
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén Nyitott Parlament elnevezéssel nyílt napot rendeztek az Országházban. Az érdeklődők 15 órától ingyenesen, regisztráció nélkül léphettek be a Parlamentbe.
A program a magyarok mellett sok külföldit is vonzott. A látogatók a díszlépcsőházon keresztül juthattak fel a kupolacsarnokba, ahol halk zenei aláfestés mellett nézhették meg a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.
A Nyitott Parlament program 18 órakor zárul - áll az MTI tájékoztatásában.
+Ez is érdekelheti
Az MTÜ tájékoztatást ad a főváros látogatottságáról a nemzeti ünnep idején
Halálos tragédia: Mentőhelikopter landolt a kiskunhalasi vásártéren - videóval
Véget ért a keresés: Megtalálták P. Szilviát
A magyarok kétharmada helyesli a védett üzemanyagárat
Kovács Zoltán: már folynak a márciusi nemzeti ünnepünk előkészületei
Vasúti hídról zuhant a Kaposba egy 18 éves fiú Dombóváron
Segítőkész járókelők mentették meg egy férfi életét Budapesten
Friss jogsival, 150-nel előzött Turán - súlyos balesetet okozott
Utolsó pillanatban mentették meg Kaposváron, videón az eset
Lefizették az idősotthon igazgatóját, hogy soron kívül vegye fel szeretteiket
Megerőszakolta szomszédját egy gyáli férfi