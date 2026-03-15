Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Parlament program iránt

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén Nyitott Parlament elnevezéssel nyílt napot rendeztek az Országházban. Az érdeklődők 15 órától ingyenesen, regisztráció nélkül léphettek be a Parlamentbe.

A program a magyarok mellett sok külföldit is vonzott. A látogatók a díszlépcsőházon keresztül juthattak fel a kupolacsarnokba, ahol halk zenei aláfestés mellett nézhették meg a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.

A Nyitott Parlament program 18 órakor zárul - áll az MTI tájékoztatásában.

Nyitókép: MTI