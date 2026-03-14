Az MTÜ tájékoztatást ad a főváros látogatottságáról a nemzeti ünnep idején
Kovács Zoltán: már folynak a márciusi nemzeti ünnepünk előkészületei
Kovács Zoltán azt írta: a nemzeti ünnep házigazdája Rákay Philip lesz, a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel, és Varga Csanád előadásában hallhatják majd Petőfi Sándor Csatadal című költeményét.
A programról közölte azt is, hogy a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás.
Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, míg az ünnepi beszédet Orbán Viktor mondja majd.
Megjegyezte, hogy meglepetéssel is készülnek.
Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten! Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!
- fogalmazott Kovács Zoltán.
Forrás: MTI / Nyitókép: Kovács Zoltán Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
