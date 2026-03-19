Halálos kamionbaleset történt Törökszentmiklósnál

Árokba borult egy kamion csütörtökön az M4-es autóút 181-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében, a jármű vezetője meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

A kamiont egy konyári férfi vezette, Debrecen irányából Szolnok felé tartott, amikor a járművel ismeretlen okból áttörte a szalagkorlátot, és a Debrecen irányába vezető pályatest melletti árokba csapódott. A sofőr a helyszínen meghalt. Az útlezárást a pálya mindkét oldalán lévő pihenőhelynél lehet kikerülni

- írta a rendőrség.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a Bartapuszta pihenőnél történt. A járműben csak a vezető utazott, akit a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók emeltek ki a fülkéből - közölték.

