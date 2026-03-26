Gyerekek is voltak a hatalmas lángokkal égő pomázi házban

Egy akkumulátor okozta a tüzet.
2026. március 26., csütörtök 13:07
Óriási lángokkal égett egy családi ház mellé épített melléképület csütörtökre virradóra a Pest vármegyei Pomázon – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

Mire a tűzoltók kiértek a pomázi Nagyrét utcába már teljes egészében égett a húsz négyzetméteres melléképület, és a tűz a családi ház tetőszerkezetére is átterjedt, ahol a tetőszerkezet már több ponton beszakadt.


A hatóságok több vízsugárral sikeresen eloltották a tüzet. A házból négy felnőtt és három gyermek még időben ki tudott menekülni, így nem történt tragédia.

Fotó: Szentendre HTP és Pest KMSZ
Mint kiderült, a tűz valószínűleg a melléképületben töltött akkumulátorról indult.

 

 

 

 

 

