Gyerekek is voltak a hatalmas lángokkal égő pomázi házban
Óriási lángokkal égett egy családi ház mellé épített melléképület csütörtökre virradóra a Pest vármegyei Pomázon – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
Mire a tűzoltók kiértek a pomázi Nagyrét utcába már teljes egészében égett a húsz négyzetméteres melléképület, és a tűz a családi ház tetőszerkezetére is átterjedt, ahol a tetőszerkezet már több ponton beszakadt.
A hatóságok több vízsugárral sikeresen eloltották a tüzet. A házból négy felnőtt és három gyermek még időben ki tudott menekülni, így nem történt tragédia.
Mint kiderült, a tűz valószínűleg a melléképületben töltött akkumulátorról indult.
