Fővárosi focipályán küzdöttek egy férfi életéért csapattársai

Egy 60 év körüli férfi lett rosszul játék közben egy budapesti focipályán – számolt be csütörtökön az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A férfi sportolás közben hirtelen rosszul lett, leült a pálya szélén, majd nem sokkal később összeesett, és görcsrohamot kapott. Csapattársai azonnal a segítségére siettek, és mentőt hívtak.



A csapattársak egymást váltva kezdték meg az újraélesztést, miközben a pályán elérhető félautomata defibrillátort is használták.

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és átvették az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd emelt szintű ellátás után kórházba szállították.