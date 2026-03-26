Fővárosi focipályán küzdöttek egy férfi életéért csapattársai
Egy 60 év körüli férfi lett rosszul játék közben egy budapesti focipályán – számolt be csütörtökön az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A férfi sportolás közben hirtelen rosszul lett, leült a pálya szélén, majd nem sokkal később összeesett, és görcsrohamot kapott. Csapattársai azonnal a segítségére siettek, és mentőt hívtak.
A csapattársak egymást váltva kezdték meg az újraélesztést, miközben a pályán elérhető félautomata defibrillátort is használták.
A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és átvették az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerült stabilizálni a férfi állapotát, majd emelt szintű ellátás után kórházba szállították.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Gyerekek is voltak a hatalmas lángokkal égő pomázi házban
Elképesztő dolgokat találtak egy miskolci lakásban, még egy aknavető is előkerült
Villanypóznára menekült egy férfi Pécsen, döbbenet, mivel találta szemben magát
Mentők szeme láttára fojtogatta nevelőapját Balassagyarmaton
Az út közepén estek egymásnak a sofőrök Budapesten – Ön mit tett volna ebben a helyzetben?
Szörnyethalt egy munkás egy szabálytalan daruzás miatt Füzesabonyban
Brutális tarolás az M1-esen, videón a bizarr baleset
Álnok módszerekkel szerezték meg a milliókat, lecsapott a Mecsek kommandó – videóval
Rendkívüli változások lépnek életbe, egész Budapestet érinti
Evakuálni kellett egy kollégiumot Hevesben, drámai esetről érkezett hír
Horror a szombathelyi kórházban, szörnyű dolognak voltak szemtanúi a betegek