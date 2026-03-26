Szörnyethalt egy munkás egy szabálytalan daruzás miatt Füzesabonyban

Szörnyethalt egy munkás egy szabálytalan daruzás miatt Füzesabonyban
Spórolás vezetett a tragédiához.
2026. március 26., csütörtök 10:28
Most emeltek vádat a felelősök ellen, akik miatt pénzspórolás és a szakmai szabályok teljes figyelmen kívül hagyása okán meghalt egy daruval dolgozó munkás Heves megyében – közölte a Heves vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a fő és alvállalkozó megállapodott, hogy egy Füzesabony közeli telephelyen kicserélik a terménytisztító gépet. A szabály szerint a munkához le kellett volna bontani az épület tetejét, ugyanis a daru csak függőleges irányba mozoghat. De a vádlottak megállapodtak, hogy spórolás miatt teljesen szabálytalanul a tetőszerkezet megbontása nélkül, inkább oldalirányba próbálják meg kihúzni a szerkezetet.

A szerencsétlenül járt munkás minden védőfelszerelés és bármiféle biztonsági rögzítés nélkül mászott fel a tisztítóberendezés tetejére. Miközben a daru elkezdte húzni a szerkezetet a többtonnás gép nyolc métert kilendült oldalra, és a levegőbe emelkedett.

Fotó: ügyészség

A munkás megpróbált leugrani a monstrumról a biztonságot jelentő pódiumra, de elvétette, így a levegőben repülve mellkasával egy kábelcsatornának csapódott, majd hat méter magasságból lezuhant a betonra.

A férfit azonnal kórházba szállították, de másnap belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a vállalkozók ellen, valamint indítványozta, hogy a bíróság ítélje a két felelőst próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, emellett tiltsa el őket foglalkozásuk gyakorlásától is.

 

