Eljátszotta a lakbért, majd megkéselte a felséget a IV. kerületben
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és hosszú börtönbüntetést indítványoz egy 45 éves férfi ellen, aki megölte feleségét - közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A vádlott 2023-ban házasodott össze a későbbi sértettel, a férfit még abban az évben - sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt - végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.
A férfi 2024 nyarának végén szabadult és egy, a nő által bérelt IV. kerületi lakásba költöztek; az együttélés anyagi terheit döntően a feleség viselte.
A vádlott 2024. december 15-én a lakásban bevallotta, hogy szerencsejátékon elveszítette a lakásbérlet esedékes díjára szánt pénzt, amit aznap kellett volna kifizetniük, emiatt összekülönböztek, amely során a férfi egy késsel többször megszúrta feleségét, aki belehalt sérüléseibe.
A férfi elvette a nő mobiltelefonját, hogy hozzáférjen felesége bankszámlájához. Arról két ismerősének is utalt, összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel és adják át neki.
Az összeg megszerzését követően a telefont egy köztéri szemetesbe dobta, a kést pedig egy csatornába, majd rejtőzködni kezdett - írták.
A nyomozók 2025 júliusában külföldön fogták el a férfit, aki jelenleg letartóztatásban van.
A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, vele szemben hosszú tartamú börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra - áll a közleményben.
+Ez is érdekelheti
Gyerekek is voltak a hatalmas lángokkal égő pomázi házban
Elképesztő dolgokat találtak egy miskolci lakásban, még egy aknavető is előkerült
Villanypóznára menekült egy férfi Pécsen, döbbenet, mivel találta szemben magát
Mentők szeme láttára fojtogatta nevelőapját Balassagyarmaton
Az út közepén estek egymásnak a sofőrök Budapesten – Ön mit tett volna ebben a helyzetben?
Szörnyethalt egy munkás egy szabálytalan daruzás miatt Füzesabonyban
Brutális tarolás az M1-esen, videón a bizarr baleset
Álnok módszerekkel szerezték meg a milliókat, lecsapott a Mecsek kommandó – videóval
Rendkívüli változások lépnek életbe, egész Budapestet érinti
Evakuálni kellett egy kollégiumot Hevesben, drámai esetről érkezett hír
Horror a szombathelyi kórházban, szörnyű dolognak voltak szemtanúi a betegek