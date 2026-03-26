Eljátszotta a lakbért, majd megkéselte a felséget a IV. kerületben

Börtön vár a 45 éves visszaeső férfira.
2026. március 26., csütörtök 13:36
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és hosszú börtönbüntetést indítványoz egy 45 éves férfi ellen, aki megölte feleségét - közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A vádlott 2023-ban házasodott össze a későbbi sértettel, a férfit még abban az évben - sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt - végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.

A férfi 2024 nyarának végén szabadult és egy, a nő által bérelt IV. kerületi lakásba költöztek; az együttélés anyagi terheit döntően a feleség viselte.

A vádlott 2024. december 15-én a lakásban bevallotta, hogy szerencsejátékon elveszítette a lakásbérlet esedékes díjára szánt pénzt, amit aznap kellett volna kifizetniük, emiatt összekülönböztek, amely során a férfi egy késsel többször megszúrta feleségét, aki belehalt sérüléseibe.

A férfi elvette a nő mobiltelefonját, hogy hozzáférjen felesége bankszámlájához. Arról két ismerősének is utalt, összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel és adják át neki.


Az összeg megszerzését követően a telefont egy köztéri szemetesbe dobta, a kést pedig egy csatornába, majd rejtőzködni kezdett - írták.

A nyomozók 2025 júliusában külföldön fogták el a férfit, aki jelenleg letartóztatásban van.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, vele szemben hosszú tartamú börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra - áll a közleményben.

