„Veled vagyunk!” – Orbán Viktor is üzent Rubint Rékának

Számtalan jókívánság kíséri a fitneszlady gyógyulását.
2026. április 07., kedd 08:53
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rubint Réka négy év csend, fájdalom és kitartás után először a Naplóban Gönczi Gábornak mesélt arról, milyen volt szembesülni a kegyetlen betegséggel.

Amióta napvilágot látott, hogy a fitneszlady a gyilkos kórral harcol, a közösségi oldalain záporoznak a jókívánságok és az együttérző üzenetek.


Az egyik Instagram-bejegyzése alá Orbán Viktor is kommentelt, aki kitartást kívánt a fitneszedzőnek.

„Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!

– írta a miniszterelnök.


Sok ismert személyiség, többek között Kulcsár Edina, Dér Heni, vagy éppen Hajdú Péter is hozzászólt a poszthoz, akik mind-mind sok erőt kívántak Rubint Rékának.

