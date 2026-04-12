Újra apa lesz Kovács Áron, édes fotókkal tudatta

Kovács Áron az elmúlt időszakban minden erejével és figyelmével A Nagy Duettre koncentrált, ugyanis hétről hétre Gesztesi Panka mestereként énekelt hatalmasat.

Elképesztő alázattal és tehetséggel álltak a produkcióikhoz, rengeteget készültek a döntőre. A kemény munkának meg is lett az eredménye, maximális pontszámokat zsebeltek be.

Az első körös szavazásban azonban kiestek, de ez egy pillanatig sem szegte kedvüket. Hálájukat fejezték ki a stáb, a versenytársak, a nézők és a családjuk iránt.

Akkor még Áron nem árult el semmit, vasárnap viszont egy Facebook-posztban tudatta, kedvesével ismét gyermeket várnak.