Könnyek A Nagy Duett fináléjában, ők a nyertesek - Videó
Újra apa lesz Kovács Áron, édes fotókkal tudatta
Kovács Áron az elmúlt időszakban minden erejével és figyelmével A Nagy Duettre koncentrált, ugyanis hétről hétre Gesztesi Panka mestereként énekelt hatalmasat.
Elképesztő alázattal és tehetséggel álltak a produkcióikhoz, rengeteget készültek a döntőre. A kemény munkának meg is lett az eredménye, maximális pontszámokat zsebeltek be.
Az első körös szavazásban azonban kiestek, de ez egy pillanatig sem szegte kedvüket. Hálájukat fejezték ki a stáb, a versenytársak, a nézők és a családjuk iránt.
Akkor még Áron nem árult el semmit, vasárnap viszont egy Facebook-posztban tudatta, kedvesével ismét gyermeket várnak.
A legnagyobb áldás a világon az, hogy boldog családban élhetek. Ez az egyetlen valóság számomra. Minden más csak puszta élmény, jóleső, izgalmas semmiség. Eddig öten éltünk egy fedél alatt, utaztunk egy autóban, torlódtunk össze a fürdőszobában, de kicsi rakás nagyot kíván! Nemsokára bővül a családunk egy kislánnyal, ezzel még gazdagabbak, boldogabbak és persze, elfoglaltabbak is leszünk
- jelentette be Áron a gólyahírt.
Kiemelte, hogy a család számára szent, ezért a jövőben továbbra sem fog terhelni senkit a magánéletével, de ezt a jó hírt szerette volna ő maga megosztani a nyilvánossággal.
Négygyerekes, kamaszlelkű, anyaszívű, szerelmes Apuka leszek/vagyok!
- osztotta meg örömét.
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
