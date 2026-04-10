Pataky Attila keményen helyre tette Magyar Pétert, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott:

álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt.

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta:

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste az előadót, aki lapnak azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet” – húzta alá. A Kossuth-díjas művész kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül.