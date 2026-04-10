Pataky Attila keményen helyre tette Magyar Pétert, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap

„Én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni” – jelentette ki a Mandinernek a Kossuth-díjas előadó.
2026. április 10., péntek 14:25
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott:

álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt.

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta: 

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste az előadót, aki lapnak azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet” – húzta alá. A Kossuth-díjas művész kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül. 

Ott mosolygós emberek voltak, tele hittel, tele volt az arcuk és a tekintetük bizalommal.

Pataky Attila ezután arról beszélt, hogy ahogy azt a rendezvényeken is elmondta, számára a magyar a világ kifejezőbb nyelve. „Csodálatos, hogy ezen a nyelven írhatom a dalaimat, és épp ezért tudom, hogy a szeretet etet, életben tart, a gyűlölet pedig öl, ölet. Utóbbi képes arra, – erre vannak történelmi példák is – hogy felfalja magát a gyűlölőt is. Elég csak Berijára gondolni. Vagy Magyarországon a kommunistákra, akiket a végén a saját pártjuk küldött a bíróságra, majd lövetet agyon” – sorolta.

Tehát erre képes a gyűlölet. Éppen ezért én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni, és nem a gyűlölete és az irigységre épülő országot akarják. Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz

– zárta gondolatait az előadóművész.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

