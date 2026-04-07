Meghalt Paulin Ferenc professzor

Dr. Paulin Ferenc professzor 1941 december 23-án született Budapesten. Szüleivel együtt a negyvenes évek második felében kitelepítették, miután édesapjától elvették a híres Duna parti éttermeit, mint a Dunacorso, Prince of Wales, Negresco és Ambassador.

Iskoláit kitűnő eredménnyel végezte, de családi háttere miatt, maximális pontszáma ellenére csak negyedszerre vették fel az orvosi egyetemre, miután dolgozott esztergályosként és elvégzett egy Állategészségügyi technikumot is.

Az egyetemet summa cum laudéval végezte el, amelyet követően az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdett dolgozni.

Több mint 25 év után nevezték ki a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettesnek. Az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként 3 nyelven oktatott. Több orvosszakmai társaság alapítását kezdeményezte.