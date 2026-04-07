Meghalt Paulin Ferenc professzor
Dr. Paulin Ferenc professzor 1941 december 23-án született Budapesten. Szüleivel együtt a negyvenes évek második felében kitelepítették, miután édesapjától elvették a híres Duna parti éttermeit, mint a Dunacorso, Prince of Wales, Negresco és Ambassador.
Iskoláit kitűnő eredménnyel végezte, de családi háttere miatt, maximális pontszáma ellenére csak negyedszerre vették fel az orvosi egyetemre, miután dolgozott esztergályosként és elvégzett egy Állategészségügyi technikumot is.
Az egyetemet summa cum laudéval végezte el, amelyet követően az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdett dolgozni.
Több mint 25 év után nevezték ki a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettesnek. Az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként 3 nyelven oktatott. Több orvosszakmai társaság alapítását kezdeményezte.
A kutatási szakterülete a koraszülés volt.
Klinikaigazgatói tevékenysége alatt a nevéhez fűződik a perinatális, azaz születés közeli halálozási arány nagymértékben történt javulása. A 70-es évek közepén ez a szám 35 ezrelék körül volt, a 2000-es évek közepére ez 7 ezrelék alá esett.
Orvosi tevékenysége során több mint 3000 szülést vezetett le személyesen. 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. Példaképének Semmelweis Ignácot és Tauffer Vilmost, a klinika első professzorát tekintette.
