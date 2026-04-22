Meghalt Lovasi András
Szomorú hírt volt kénytelen közölni kedden este közösségi oldalán a Magyar Triatlon Szövetség: életének 76. évében meghalt Lovasi András, a szombathelyi sportélet meghatározó alakja, a Vasi Vasember triatlonverseny egyik megálmodója.
Úgy fogalmaztak, nevéhez nemcsak egy ikonikus megméretés elindítása kapcsolódik, hanem egy olyan közösség és hagyomány megteremtése is, amely évtizedek óta meghatározó a magyar triatlonéletben.
Emlékét az idei versenyeken is megőrzik, a Vasi Vasember előtt emlékfát ültetnek tiszteletére
– fűzte hozzá a szövetség.
