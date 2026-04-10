2026. április 10. péntek, Zsolt
11°C Budapest
jancsik ferenc
gyász
színház

Meghalt Jancsik Ferenc

Életének 81. évében elhunyt Jancsik Ferenc, a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja – közölte a teátrum pénteken.
2026. április 10., péntek 13:00
Vágólapra másolva!

Jancsik Ferenc 1946. január 12-én született Pesterzsébeten, iskoláit Csepelen végezte. Játszott a kecskeméti Katona József Színházban, a miskolci, majd a budapesti Nemzeti Színházban, 1988-tól a békéscsabai teátrum művésze volt. 

Tíz évig színészmesterséget tanított a békéscsabai színiiskolában, munkásságáért Békés Megye Kultúrájáért díjjal, valamint Békéscsaba Város Életmű díjjal tüntették ki. Kisebb szerepekben az elmúlt években is feltűnt a színpadon. 

A színház a művészt saját halottjának tekinti – írták közösségi oldalukon.


Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra