Jön a párbajok éjszakája - kiderül, hogy Bajnok vagy Kihívó lány búcsúzik
A második végjátékot a Bajnokok nyerték, így péntek este jön a párbajok éjszakája. A vegyes párbaj okán először csapatmedálért küzd a piros és kék csapat. A győztes a végső párbajon használhatja fel a megnyert medált, ami hatalmas előny lehet a Bajnokoknak és a Kihívóknak is.
A párbajok éjszakáján először két Bajnok és két Kihívó csap össze, hogy kiderüljön, melyik piros és kék versenyző az, aki a végső párbajban küzd majd meg a versenyben maradásért. A Bajnokoktól Halász Jázmin, a Kihívóktól Szabó Anikó biztosan harcba száll.


Előbbinek Vadkerti Adél, míg utóbbinak Nagy Beni választ ellenfelet.


Az elmúlt két hétben a Bajnokok veszítettek embert (Jakabos Zsuzsannát és Filutás Viktort), a Kihívók most először párbajoznak. Kérdés, hogy ki kerül a végső párbajba a két csapattól és végül kinek sikerül versenyben maradni. Az Exatlon Hungary idei évadának legizgalmasabb estéje elé nézünk.


Exatlon Hungary - A párbajok éjszakája 20:00-kor a TV2-n!

