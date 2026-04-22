2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
Exatlon Hungary
bajnokok
feszültség

„Jobb lenne, ha meg se szólalna…” – elszabadultak az indulatok az Exatlonban

Robbanásig feszült a hangulat a Bajnokoknál.
2026. április 22., szerda 09:13
Vágólapra másolva!

Komoly fordulatokkal és egyre fokozódó feszültséggel zajlik az Exatlon Hungary aktuális hete. A versenyzők számára már a kezdetekkor világossá vált: ezúttal nincs helye hibának.

A műsorvezető, Palik László bejelentése mindenkit váratlanul ért: ettől a héttől dupla kiesés lesz, ami azonnal megemelte a tétet. A versenyzők idegei már a medáljáték alatt pattanásig feszültek, ahol végül a győri születésű paraatléta, Ekler Luca bizonyult a legjobbnak.

A valódi dráma azonban csak ezután következett.

A Végjáték során fej fej mellett haladtak a csapatok, az első kör után 4–4 volt az állás. Azonban a folytatásban a Kihívók átvették az irányítást, és végül 10–5-ös győzelmet arattak. Ez a vereség komoly következményekkel járt: a Bajnokok csapatából került ki a biztos párbajozó, Vadkerti Adél.


A feszültség ekkor már érezhető volt a csapaton belül is. Karvalics Eszter szemmel láthatóan nehezen viselte a helyzetet, és egyre inkább frusztrálta, hogy a fiúk nem hoznak pontokat.

Vadkerti Adél is megszólalt a vereség után, és kritikusan értékelte a teljesítményt:

Szerintem a technikai dolgokon változtatni kellene a dobásnál. És többet kellene gyakorolni. A Kék csapat folyamatosan fejlődik

-    tette hozzá.

A megjegyzés azonban nem maradt visszhang nélkül. Valkusz Máté keményen reagált csapattársa szavaira:

Szerintem Adél néha jobb, ha meg se szólal.

Ez a mondat tovább mélyítette a feszültséget a Bajnokok között, és egyértelművé tette, hogy a verseny nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly próbatétel elé állítja a játékosokat. A hét még korántsem ért véget: a következő Végjáték és a párbaj dönt majd arról, ki búcsúzik a műsortól.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra