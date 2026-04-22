Jön a hét első párbaja - szerdán egy lány búcsúzik az Exatlon-tól!
„Jobb lenne, ha meg se szólalna…” – elszabadultak az indulatok az Exatlonban
Komoly fordulatokkal és egyre fokozódó feszültséggel zajlik az Exatlon Hungary aktuális hete. A versenyzők számára már a kezdetekkor világossá vált: ezúttal nincs helye hibának.
A műsorvezető, Palik László bejelentése mindenkit váratlanul ért: ettől a héttől dupla kiesés lesz, ami azonnal megemelte a tétet. A versenyzők idegei már a medáljáték alatt pattanásig feszültek, ahol végül a győri születésű paraatléta, Ekler Luca bizonyult a legjobbnak.
A valódi dráma azonban csak ezután következett.
A Végjáték során fej fej mellett haladtak a csapatok, az első kör után 4–4 volt az állás. Azonban a folytatásban a Kihívók átvették az irányítást, és végül 10–5-ös győzelmet arattak. Ez a vereség komoly következményekkel járt: a Bajnokok csapatából került ki a biztos párbajozó, Vadkerti Adél.
A feszültség ekkor már érezhető volt a csapaton belül is. Karvalics Eszter szemmel láthatóan nehezen viselte a helyzetet, és egyre inkább frusztrálta, hogy a fiúk nem hoznak pontokat.
Vadkerti Adél is megszólalt a vereség után, és kritikusan értékelte a teljesítményt:
Szerintem a technikai dolgokon változtatni kellene a dobásnál. És többet kellene gyakorolni. A Kék csapat folyamatosan fejlődik
- tette hozzá.
A megjegyzés azonban nem maradt visszhang nélkül. Valkusz Máté keményen reagált csapattársa szavaira:
Szerintem Adél néha jobb, ha meg se szólal.
Ez a mondat tovább mélyítette a feszültséget a Bajnokok között, és egyértelművé tette, hogy a verseny nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly próbatétel elé állítja a játékosokat. A hét még korántsem ért véget: a következő Végjáték és a párbaj dönt majd arról, ki búcsúzik a műsortól.
+Ez is érdekelheti
