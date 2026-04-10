Brutális támadás áldozata lett Vida Gábor, mentőhelikopter vitte el
Horrorsérülésekkel szállították kórházba az írót.
2026. április 10., péntek 17:25
Medve támadt egy elhagyatott gyümölcsösben Vida Gábor erdélyi magyar íróra még március 22-én a székelyföldi Nyárádmagyarós és Torboszló határában – árulta el az Indexnek.

A fiatal, de fejlett állat rácsapott az irodalmár combjára, majd megkarmolta.

Én ordítottam, ő nem, ez a furcsa, meg az ijesztő, hogy nem jelzett a támadás előtt

 – magyarázta Vida Gábor, akinek állítása szerint még megrémülni sem volt ideje, olyan hirtelen történt az egész, ezért még ha lett is volna nála fegyver, biztosan nem tudja használni.

Az író egyedül volt, így csak magára számíthatott. Felállt a földről, majd mintegy 300 métert kellett sétálnia a biciklijéig, amelyet az út szélén hagyott. Fényképezőgépe a fűben hevert, de már nem ment vissza érte.

A távcső szíjával elkötöztem a vérző karomat. Láttam, ahogy a csont kinyomja a zubbonyom ujját 

– részletezte borzalmas sérülését Vida Gábor.

A mentők Nyárádszeredából érkeztek a helyszínre, majd helikopterrel kórházba szállították. 

Fotók: Vida Gábor Facebook-oldala

Mint mondta, két lemezre és hat csavarra volt szükség a műtét során, a gyógyulási ideje pedig hat hét, utána kezdődhet csak a rehabilitáció.

Vida Gábor tisztában volt vele, hogy Erdélyben ma már bárhol lehet medvével találkozni, így mindenki vállalja ezt a kockázatot, aki a természetbe kimerészkedik. Ennek ellenére kijelentette, hogy továbbra is fog kirándulni, sőt, már járt is azóta a támadás helyszínén, de nem játszódott le „semmi pszichodráma” benne.

 

