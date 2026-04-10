Brutális támadás áldozata lett Vida Gábor, mentőhelikopter vitte el

Medve támadt egy elhagyatott gyümölcsösben Vida Gábor erdélyi magyar íróra még március 22-én a székelyföldi Nyárádmagyarós és Torboszló határában – árulta el az Indexnek.

A fiatal, de fejlett állat rácsapott az irodalmár combjára, majd megkarmolta.

Én ordítottam, ő nem, ez a furcsa, meg az ijesztő, hogy nem jelzett a támadás előtt

– magyarázta Vida Gábor, akinek állítása szerint még megrémülni sem volt ideje, olyan hirtelen történt az egész, ezért még ha lett is volna nála fegyver, biztosan nem tudja használni.

Az író egyedül volt, így csak magára számíthatott. Felállt a földről, majd mintegy 300 métert kellett sétálnia a biciklijéig, amelyet az út szélén hagyott. Fényképezőgépe a fűben hevert, de már nem ment vissza érte.