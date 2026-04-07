2026. április 08. szerda, Herman
10°C Budapest
arc
kutatás
jelenség

Arcokat lát mindenütt? - Meglepő magyarázat született az egyik legfurcsább emberi jelenségre

A tudomány most közelebb került a válaszhoz.
2026. április 07., kedd 18:14
Vágólapra másolva!

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy az emberi agy különös játékot űz velünk: arcokat látunk ott is, ahol valójában semmi sincs. A PhysOrg által ismertetett friss kutatás szerint ez a jelenség – az úgynevezett pareidolia – mélyen gyökerezik az emberi gondolkodásban.

A tudósok azt vizsgálták, miért ismerünk fel arcokat hétköznapi tárgyakban vagy akár teljesen véletlenszerű mintákban. A kutatás során a résztvevők például egy kézitáska redőiben is következetesen egy mosolygó arcot véltek felfedezni, míg az absztrakt „vizuális zajban” egészen eltérő alakokat láttak.

Az emberek mindenféle dolgot látnak

– mondta a kutatást vezető Dr. Lindsay Peterson. Majd hozzátette:

Buddha, angyalok, démonok, sárkányok. Elképesztő, hogy ilyen gazdag válaszreakciókat lehet kiváltani egy olyan ingerre, ami lényegében zaj.

A kutatók szerint az agyunk mintha egy előre beépített „arc-sablonnal” dolgozna, amely akkor is aktiválódik, ha nincs valódi arc a látómezőben. Sőt, az is kiderült, hogy az emberek gyakran dühös vagy férfi arcokat vélnek felfedezni, még teljesen véletlenszerű mintákban is.

Ez a jelenség akár evolúciós előny is lehetett: az őseink számára létfontosságú volt, hogy gyorsan felismerjék a potenciális fenyegetéseket.

Az agyad azt súgja, hogy a legbiztonságosabb, ha fenyegetésnek tekinted

-    fogalmazott a kutató.

A tanulmány szerint tehát nem csupán képzelgésről van szó: az agyunk tudatosan keresi az arcokat a világban, még akkor is, ha azok nem léteznek. És ez a képesség ma is velünk él, minden egyes felhőben, árnyékban vagy furcsán elhelyezkedő tárgyban.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra