A mi történetünk: Oláh Gergő és a zene közösségteremtő ereje
Gergő fiával és lányával Budapestre megy zenekari próbára, a fesztiválszezon közeledtével ugyanis az egyik formációjával, a Roma Soul együttessel a repertoár felfrissítésén dolgoznak. A Roma Soul ötlete mintegy tíz évvel ezelőtt született meg, hiszen Gergő életének mindig is meghatározó része volt az autentikus cigányzene.
A Roma Soul jóval többről szól, mint pusztán a zenéről: közösséget teremt és közelebb hozza egymáshoz az embereket, életkortól és származástól függetlenül, zenéjük egyfajta hidat képez különböző nemzetiségek és társadalmi csoportok között.
Gergő hisz abban, hogy a Roma Soul a jövőben hozzájárulhat ahhoz is, hogy a fiatalok számára természetesebb és könnyebb legyen az együttélés romák és nem romák között. A próba végén Gergő fia is csatlakozik a zenekarhoz egy szám erejéig, dobosként.
Gergő énekes-zenészként figyelemmel kíséri gyermekei tehetségét, remélve, hogy valamelyikük követi majd az énekesi pályán.
Nyitókép: TV2 A mi történetünk
