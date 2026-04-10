2026. április 10. péntek, Zsolt
11°C Budapest
a mi történetünk
ének
oláh gergő

A mi történetünk: Oláh Gergő és a zene közösségteremtő ereje

A mi történetünk záróepizódjában Dankó Dávid, Sipos Mihály és Oláh Gergő története folytatódik.
2026. április 10., péntek 10:09
Vágólapra másolva!

Gergő fiával és lányával Budapestre megy zenekari próbára, a fesztiválszezon közeledtével ugyanis az egyik formációjával, a Roma Soul együttessel a repertoár felfrissítésén dolgoznak. A Roma Soul ötlete mintegy tíz évvel ezelőtt született meg, hiszen Gergő életének mindig is meghatározó része volt az autentikus cigányzene


A Roma Soul jóval többről szól, mint pusztán a zenéről: közösséget teremt és közelebb hozza egymáshoz az embereket, életkortól és származástól függetlenül, zenéjük egyfajta hidat képez különböző nemzetiségek és társadalmi csoportok között. 


Gergő hisz abban, hogy a Roma Soul a jövőben hozzájárulhat ahhoz is, hogy a fiatalok számára természetesebb és könnyebb legyen az együttélés romák és nem romák között. A próba végén Gergő fia is csatlakozik a zenekarhoz egy szám erejéig, dobosként. 


Gergő énekes-zenészként figyelemmel kíséri gyermekei tehetségét, remélve, hogy valamelyikük követi majd az énekesi pályán. 

Nyitókép: TV2 A mi történetünk

 

