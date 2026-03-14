Gönczi Gábor a Békemenetről: ,,Mi így mondunk köszönetet a magyar kormánynak"

Gönczi Gábor családjával együtt készül a március 15-ei Békemenetre, és egyben a nemzeti ünnepre is. A műsorvezető szerint ugyanis fontos és egyre fontosabb, hogy köszönetet mondjuk a magyar kormánynak, amiért emberfeletti erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Magyarország ezekben a viharos időkben is a béke szigetét jelentse számunkra és a hozzánk érkező turisták számára is.

Természetesen idén is ott leszek a Békemeneten. Sőt, ott leszünk, hiszen engem a családom is minden alkalommal elkísér. Azt pedig előrebocsájtanám, hogy mi nem valami ellen, hanem valamiért vonulunk fel időről időre. A békéért és a biztonságért megyünk százezrével

- árulta el a műsorvezető, aki szerint a Békemenet arra is szolgál, hogy megünnepeljük, hogy a világ egyik legbiztonságosabb országában élhetünk.