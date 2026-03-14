Gönczi Gábor a Békemenetről: ,,Mi így mondunk köszönetet a magyar kormánynak"
Gönczi Gábor családjával együtt készül a március 15-ei Békemenetre, és egyben a nemzeti ünnepre is. A műsorvezető szerint ugyanis fontos és egyre fontosabb, hogy köszönetet mondjuk a magyar kormánynak, amiért emberfeletti erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Magyarország ezekben a viharos időkben is a béke szigetét jelentse számunkra és a hozzánk érkező turisták számára is.
Természetesen idén is ott leszek a Békemeneten. Sőt, ott leszünk, hiszen engem a családom is minden alkalommal elkísér. Azt pedig előrebocsájtanám, hogy mi nem valami ellen, hanem valamiért vonulunk fel időről időre. A békéért és a biztonságért megyünk százezrével
- árulta el a műsorvezető, aki szerint a Békemenet arra is szolgál, hogy megünnepeljük, hogy a világ egyik legbiztonságosabb országában élhetünk.
Egyfajta köszönetnyilvánítás ez a magyar kormány felé, hiszen az ő áldozatos munkájuknak köszönhető, hogy akár éjjel kettőkor is andaloghatunk Budapest utcáin anélkül., hogy bármitől tartanunk kellene. Egyébként többek között ez az egyik, ami a turisták szemében is vonzóvá teszi Magyarországot és a fővárost. Hát ezt ünnepeljük mi a Békemenettel
- nyilatkozta a Borsnak Gönczi Gábor.
Az ismert és népszerű tévés hozzátette, a Békemenet egyúttal azt a közakaratot is kihangsúlyozza, hogy szeretnénk, ha tovább haladnánk a megkezdett úton, hiszen jól látszik, mi történne, ha a baloldal kerülne a kormányrúdhoz.
Miközben mi itt békében és biztonságban élhetünk, a szomszédunkban és a Közel-Keleten is háború dúl. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ezzel gátolva a világ kőolajszállításának egynegyedét. Minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. Ebben a bizonytalan időben pedig van egy ország és egy főváros, ahol tartja magát a kézzelfogható és mindenben érezhető stabilitás. Ez az, amiért biztosan mindannyian köszönettel tartozunk Orbán Viktor kormányának és ezt a hálánkat rójuk le azzal, hogy most március 15-én ismét ott leszünk a Békemeneten, és megmutatjuk, hogy mi vagyunk a csendes többség, akik ha kell, hangosan is kiállunk a nemzeti kormány és a béke mellett. Egyúttal kinyilvánítjuk abbeli akaratunkat is, hogy mi a jövőben is ugyanebben az országban és fővárosban, ugyanilyen békében szeretnénk élni. Megmutatjuk, hogy azt szeretnénk, ha a gyermekeink és az unokáink is ugyanebben a békés és nyugodt légkörben nevelkedhetnének és élhetnének
- fogalmazott Gönczi Gábor.
A TV2 hírműsorának műsorvezetője kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország vezetője a közelgő választások után is. „Van egy generáció, mégpedig éppen a mi szüleinkké, akik még láttak tankokat az utcákon, még ha nagyon picik is voltak akkor.”
Tulajdonképpen az egész életüket békében élték le, ahogyan mi is. Ehhez pedig joga van az utánunk következőknek is! Ez most a legfontosabb és ezért megyünk az utcára most vasárnap.
Emellett pedig kifejezzük együttérzésünket azokkal, akik ma háború sújtotta területeken élnek, túlélnek. Együtt, sok százezren kívánjuk majd nekik magunkban, vagy hangosan, hogy ők is visszakapják azt a békét és stabilitást, amit számunkra kitartóan biztosít a nemzeti kormány. Azt gondolom, hogy nem sok olyan vezető van ma akár Európában, akár a világon, aki folyamatos és közvetlen, bizalmi kapcsolatban van az amerikai, az orosz és a kínai elnökkel is. Orbán Viktor köztük van és ez az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ma nyugalomban élhessünk ebben a lángokkal ölelt kis országban
- zárta gondolatait Gönczi Gábor.
Nyitókép: TV2/Gazdag Éva
