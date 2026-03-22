Elképesztő jelenet a levegőben, Ördög Nóra lánya többszáz ember előtt vállalta be

Ördög Nóra és Nánási Pál lánya, Mici ismét a Fővárosi Nagycirkuszban lépett fel légtornászként, ahol több méter magasban mutatott be egy lehengerlő előadást.

Mici már évek óta szenvedéllyel űzi ezt a sportot, több versenyt, díjat és fellépést tudhat a háta mögött.

A Nagy Duett tavalyi évadában is megmutatta tehetségét, ahol az egyik nyitányában szerepelt.

A minap azonban az idei Budapest Légtorna Fesztiválon kápráztatta el a közönséget, egyéni száma után pedig interjút adott a cirkusz közösségi oldalán.