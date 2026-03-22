Elképesztő jelenet a levegőben, Ördög Nóra lánya többszáz ember előtt vállalta be
Ördög Nóra és Nánási Pál lánya, Mici ismét a Fővárosi Nagycirkuszban lépett fel légtornászként, ahol több méter magasban mutatott be egy lehengerlő előadást.
Mici már évek óta szenvedéllyel űzi ezt a sportot, több versenyt, díjat és fellépést tudhat a háta mögött.
A Nagy Duett tavalyi évadában is megmutatta tehetségét, ahol az egyik nyitányában szerepelt.
A minap azonban az idei Budapest Légtorna Fesztiválon kápráztatta el a közönséget, egyéni száma után pedig interjút adott a cirkusz közösségi oldalán.
Volt bennem egy kicsi félelem, hogy valami félre megy, de nagyon jó érzés volt. Nyilván azért nagy megkönnyebbülés, miután kiléptem és vége volt az egésznek
- fogalmazott.
Nem feltétlenül az számít, hogy hanyadik vagy a dobogón, hanem az, hogy az edzőm büszke legyen rám, vagy hogy jól sikerüljön és ne rontsak el semmit
- mondta Mici, aki emellett még lovagol, díjugrat is.
Nyitókép: Fővárosi Nagycirkusz hivatalos TikTok-oldala
