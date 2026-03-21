A Séfek Séfe hetedik évadának nyertese elmondta, hogy milyen érzés volt győzni

Öt szavazatot is begyűjtött a séfektől.
2026. március 21., szombat 10:18
Frissítve: 2026. március 21., szombat 12:22
Péntek este kiderült, hogy ki nyerte a négy hete tartó Séfek Séfe reality főzőműsor 7. evadát.

A döntő kapujában mindhárom csapatból egy-egy versenyző jutott be: Tischler Petra zöld csapatát Mikula Patrik képviselte, Vomberg Frigyes piros csapatából Molnár Dávid került a legjobbak közé, míg Krausz Gábor fekete csapatát Marczinek Norbert vitte a fináléba. 


A döntősöknek három fogásos menüvel kellett meggyőzni a séfeket. A konyhában már kiesett társaik is segítették munkájukat, ahol nemcsak technikai tudásukról, hanem kreativitásukról és terhelhetőségükről is számot kellett adniuk.


Eleinte fej-fej mellett haladt Norbi és Patrik, de végül Patrik öt szavazatot is begyűjtött a séfektől, így ő nyerte meg a Séfek Séfe 7. évadát, amivel 10 millió fortinttal lett gazdagabb, illetve lehetőséget kapott, hogy elvégezzen egy kéthetes szakmai továbbképzést a világ egyik legrangosabb séfiskolájában.

Ilyen az, amikor kitartasz, alázatos vagy, odafigyelsz, és ez olyan boldogsággal tölt el, hogy nincs még egy ilyen a Földön 

– mondta meghatva a verseny győztese.

Mikula Patrik azt is elárulta, hogy mire költi a 10 millió forintos nyereményt. Elmondta, hogy nemrég vettek lakást és annak a bebútorozására fordítja a nyeremény összegét.

Nyitókép: TV2/Séfek Séfe

 

