A Séfek Séfe hetedik évadának nyertese elmondta, hogy milyen érzés volt győzni
Péntek este kiderült, hogy ki nyerte a négy hete tartó Séfek Séfe reality főzőműsor 7. evadát.
A döntő kapujában mindhárom csapatból egy-egy versenyző jutott be: Tischler Petra zöld csapatát Mikula Patrik képviselte, Vomberg Frigyes piros csapatából Molnár Dávid került a legjobbak közé, míg Krausz Gábor fekete csapatát Marczinek Norbert vitte a fináléba.
A döntősöknek három fogásos menüvel kellett meggyőzni a séfeket. A konyhában már kiesett társaik is segítették munkájukat, ahol nemcsak technikai tudásukról, hanem kreativitásukról és terhelhetőségükről is számot kellett adniuk.
Eleinte fej-fej mellett haladt Norbi és Patrik, de végül Patrik öt szavazatot is begyűjtött a séfektől, így ő nyerte meg a Séfek Séfe 7. évadát, amivel 10 millió fortinttal lett gazdagabb, illetve lehetőséget kapott, hogy elvégezzen egy kéthetes szakmai továbbképzést a világ egyik legrangosabb séfiskolájában.
Ilyen az, amikor kitartasz, alázatos vagy, odafigyelsz, és ez olyan boldogsággal tölt el, hogy nincs még egy ilyen a Földön
– mondta meghatva a verseny győztese.
Mikula Patrik azt is elárulta, hogy mire költi a 10 millió forintos nyereményt. Elmondta, hogy nemrég vettek lakást és annak a bebútorozására fordítja a nyeremény összegét.
Nyitókép: TV2/Séfek Séfe
+Ez is érdekelheti
Kezdődik a csillagászati tavasz
Kiderült, kik lesznek a Megasztár idei évadának műsorvezetői
Ezekkel a produkciókkal küzdenek az elődöntőbe jutásért A Nagy Duett sztárjai
Magyarok költöztek be egy káprázatos villába Dominikán - Ön sejti, hogy kik?
Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett
Csipes Tamara kettős mércéje: bírál, miközben a rendszer egyik legnagyobb nyertese
Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?