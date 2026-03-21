A Séfek Séfe hetedik évadának nyertese elmondta, hogy milyen érzés volt győzni



Eleinte fej-fej mellett haladt Norbi és Patrik, de végül Patrik öt szavazatot is begyűjtött a séfektől, így ő nyerte meg a Séfek Séfe 7. évadát, amivel 10 millió fortinttal lett gazdagabb, illetve lehetőséget kapott, hogy elvégezzen egy kéthetes szakmai továbbképzést a világ egyik legrangosabb séfiskolájában.

Ilyen az, amikor kitartasz, alázatos vagy, odafigyelsz, és ez olyan boldogsággal tölt el, hogy nincs még egy ilyen a Földön

– mondta meghatva a verseny győztese.

Mikula Patrik azt is elárulta, hogy mire költi a 10 millió forintos nyereményt. Elmondta, hogy nemrég vettek lakást és annak a bebútorozására fordítja a nyeremény összegét.