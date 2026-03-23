Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait

A kormánypárti politikus a Facebookon arról írt, hogy „Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait. Ilyen egyértelműen még sosem bukott le senki!.” Mint írta, „külföldi titkosszolgálatokkal összejátszani talán az egyik legsúlyosabb bűn, amit ember a hazájával szemben elkövethet.”

Most pedig hangfelvétel bizonyítja, hogy Panyi Szabolcs a Direkt36 „újságírója” tevékenyen részt vett Szijjártó Péter lehallgatásában. Sőt büszkén beszél arról, hogy ha a Tisza kormányra kerül, hogyan fér majd hozzá titkos külügyi információkhoz és hogy ő fogja kiválogatni, kit kell kirúgni a külügyből, vagy ki dolgozhat ott továbbra is. Ehhez az összekötője pedig jó barátja, a tiszás Orbán Anita

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki szerint „az ilyen embert ügynöknek hívják, de azok a politikusok sem jobbak, akik ügynökökkel működnek együtt más országok érdekében.”