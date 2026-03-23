Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is reagált a hétfőn reggel megjelent, titkosszoláglati akcióval is összefüggésbe hozható hangfelvétel ügyére. A Mandiner ugyanis nyilvánosságra hozott a magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevezett feladó alapján egy olyan anyagot, amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 és VSquare újságírója arról beszél, hogykapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, ráadásul elmondása szerint megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Emellett beszélt Orbán Anitához, a Tisza Párt külpolitikai vezetőjéhez fűződő kapcsolatáról.
2026. március 23., hétfő 16:57
A kormánypárti politikus a Facebookon arról írt, hogy „Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait. Ilyen egyértelműen még sosem bukott le senki!.” Mint írta, „külföldi titkosszolgálatokkal összejátszani talán az egyik legsúlyosabb bűn, amit ember a hazájával szemben elkövethet.”

Most pedig hangfelvétel bizonyítja, hogy Panyi Szabolcs a Direkt36 „újságírója” tevékenyen részt vett Szijjártó Péter lehallgatásában. Sőt büszkén beszél arról, hogy ha a Tisza kormányra kerül, hogyan fér majd hozzá titkos külügyi információkhoz és hogy ő fogja kiválogatni, kit kell kirúgni a külügyből, vagy ki dolgozhat ott továbbra is. Ehhez az összekötője pedig jó barátja, a tiszás Orbán Anita

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki szerint „az ilyen embert ügynöknek hívják, de azok a politikusok sem jobbak, akik ügynökökkel működnek együtt más országok érdekében.”

Egészen elképesztő, hogy milyen széles nemzetközi titkosszolgálati akció zajlik azért, hogy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak. Kemény 20 nap következik, mindenki kösse be a biztonsági öveket, mert a Tisza semmitől nem riad vissza és az összes alvó ügynököt felrázták a sikerük érdekében


 

– zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

 

