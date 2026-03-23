Orbán Viktor a Patrióta Nagygyűlésen: Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait
A kormánypárti politikus a Facebookon arról írt, hogy „Magyar Péterék külföldi ügynökökkel dolgoznak, hogy lehallgassák a kormány tagjait. Ilyen egyértelműen még sosem bukott le senki!.” Mint írta, „külföldi titkosszolgálatokkal összejátszani talán az egyik legsúlyosabb bűn, amit ember a hazájával szemben elkövethet.”
Most pedig hangfelvétel bizonyítja, hogy Panyi Szabolcs a Direkt36 „újságírója” tevékenyen részt vett Szijjártó Péter lehallgatásában. Sőt büszkén beszél arról, hogy ha a Tisza kormányra kerül, hogyan fér majd hozzá titkos külügyi információkhoz és hogy ő fogja kiválogatni, kit kell kirúgni a külügyből, vagy ki dolgozhat ott továbbra is. Ehhez az összekötője pedig jó barátja, a tiszás Orbán Anita
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki szerint „az ilyen embert ügynöknek hívják, de azok a politikusok sem jobbak, akik ügynökökkel működnek együtt más országok érdekében.”
Egészen elképesztő, hogy milyen széles nemzetközi titkosszolgálati akció zajlik azért, hogy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak. Kemény 20 nap következik, mindenki kösse be a biztonsági öveket, mert a Tisza semmitől nem riad vissza és az összes alvó ügynököt felrázták a sikerük érdekében
– zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.
