Simicskó István: a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is
A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a történelem megtanított minket arra, hogy a szabadságunkat elveszíteni könnyű, de visszaszerezni nehéz.
"Ilyen, a patriotizmus bátor időszaka volt 1848 is, amikor egy emberként állt fel a nemzet és mondta azt, hogy elég volt az elnyomásból, nem tűrjük, hogy idegen érdekek kiszolgálói legyünk, és a saját hitünk és elveink szerint akarunk élni, nem úgy, ahogy azt külföldről diktálják" - fogalmazott.
Simicskó István rámutatott arra, hogy ma is ilyen fontos időket élünk, amikor sorsunkat befolyásoló, jelentőségteljes történéseknek lehetünk a részesei - áll az MTI közleményében.
"A világ ma zűrzavarosabb és kiszámíthatatlanabb, mint valaha, de még ma is bennünk él a márciusi ifjak elszántsága, tisztánlátása és hazaszeretete. A kihívásokkal teli 21. századi Európában mi, magyarok egyenes derékkal, elszántan és határozottan kiállunk azért, amiben hiszünk, amiért őseink egykor vérüket adták" - írta.
Kiemelte, a Kereszténydemokrata Néppárt meggyőződése, hogy a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is. Felelősség Magyarország jövőjéért, közösségeinkért, családjainkért és kulturális örökségünk megőrzéséért.
Március 15. a bátorság, a nemzeti összetartozás és a remény ünnepe. 1848 hőseinek áldozata kötelez bennünket, hogy megőrizzük a magyarság biztonságát, békéjét és jövőjét! - hangsúlyozta Simicskó István.
Nyitókép: MTI/Botár Gergely
