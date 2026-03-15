Simicskó István: a hazaszeretet nem csupán érzelem, hanem felelősség is

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a történelem megtanított minket arra, hogy a szabadságunkat elveszíteni könnyű, de visszaszerezni nehéz.

"Ilyen, a patriotizmus bátor időszaka volt 1848 is, amikor egy emberként állt fel a nemzet és mondta azt, hogy elég volt az elnyomásból, nem tűrjük, hogy idegen érdekek kiszolgálói legyünk, és a saját hitünk és elveink szerint akarunk élni, nem úgy, ahogy azt külföldről diktálják" - fogalmazott.

Simicskó István rámutatott arra, hogy ma is ilyen fontos időket élünk, amikor sorsunkat befolyásoló, jelentőségteljes történéseknek lehetünk a részesei - áll az MTI közleményében.



"A világ ma zűrzavarosabb és kiszámíthatatlanabb, mint valaha, de még ma is bennünk él a márciusi ifjak elszántsága, tisztánlátása és hazaszeretete. A kihívásokkal teli 21. századi Európában mi, magyarok egyenes derékkal, elszántan és határozottan kiállunk azért, amiben hiszünk, amiért őseink egykor vérüket adták" - írta.