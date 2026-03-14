Minden eddiginél többen lesznek a Békemeneten + videó

A Margit hídról jelentkezett szombaton Deák Dániel a Facebook-oldalán, holnap innen fog indulni a Békemenet. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: vasárnap megindul majd a szokásos számháború, hogy vajon hányan voltak a meneten.

Ehhez egy fontos információ, hogy a Margit híd a budapesti hidak közül az egyik legszélesebb. Huszonöt méter széles és 887 méter hosszú, tehát majdnem egy kilométernyi hosszúságú. Kétszer kétsávos autóút van rajta és egyszer egy sávos villamos sín, illetve kifejezetten széles a járdája is



– ismertette Deák Dániel.



Emlékeztetett, tavaly október 23-án, amikor a Békemenet vége még a Margit híd budai hídfőjénél állt, a menet eleje már jóval elhagyta a Nyugati teret és ráfordult az Alkotmány utcára.