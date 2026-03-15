Trump döntött: Washington ukrán segítség nélkül is elbánik az iráni drónokkal

Kijev korábban is felajánlotta Washingtonnak és több közel-keleti országnak, hogy megosztja a harctéren szerzett tapasztalatait az iráni gyártmányú drónok elleni védekezésről. Ukrajna az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a pilóta nélküli eszközök elleni harcban, miután Oroszország rendszeresen ilyen fegyverekkel támadja az országot. A kijelentés ellentmond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi nyilatkozatának is.

Zelenszkij ugyanis arról beszélt, hogy Kijev beleegyezett Washington kérésébe, és segítséget nyújt az amerikai katonai bázisok védelmében Jordániában.

Az ukrán elnök március 13-án azt is közölte, hogy már több mint tíz ország kérte Ukrajna segítségét a drónok elleni védekezésben. Elmondása szerint ukrán szakértőket már Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe is küldtek, hogy megosszák a tapasztalataikat.

Ukrajna már tavaly is felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy megosztja a dróntechnológiával kapcsolatos harctéri tapasztalatait. A javaslat szerint Kijev rakétavédelmi rendszerekért cserébe adta volna át az információkat. A Trump-adminisztráció azonban – beszámolók szerint – már tavaly augusztusban elutasította ezt az ajánlatot, amikor Zelenszkij a Fehér Házban járt. Ukrajnát eközben folyamatosan drónok támadják. Oroszország naponta tömeges támadásokat indít, és a becslések szerint átlagosan napi 150–200 drónt vet be.