Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Orbán Viktor: Köszönjük, Magyarország!
Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor a március 15-i rendezvényre. A miniszterelnök azt írta: ez volt minden idők legnagyobb Békemenete.
Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnep és a Békemenet után közösségi oldalán fejezte ki háláját azoknak, akik részt vettek a rendezvényen:
A valaha volt legnagyobb Békemenet. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!
A miniszterelnök a bejegyzéséhez egy fotót is megosztott, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt látható a Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen Orbán Viktor mondott beszédet. A miniszterelnök felszólalása előtt Szijjártó Péter és Lázár János is szólt az összegyűlt közönséghez.
