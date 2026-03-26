Orbán Viktor: a magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye

Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért dolgozott.

A rendezvény résztvevőihez szólva hozzátette, "jó találkozni a jövővel, mert ti jelentitek Magyarország jövőjét, és jó látni egy magamfajta vén csatalónak, hogy az a jövő, amit ti írtok, világszínvonalú lesz".

Kitért arra, hogy a tavalyi Szakma Sztár győztesei az európai uniós tabella harmadik helyén végeztek az Euroskills versenyen, olyan szakmákban, amelyek időtállóak, vagy mert a legmodernebbek, vagy mert régi, megbecsült mesterségek.

A kormányfő elmondta, ez a siker bizonyíték arra, hogy jó lóra tett a kormány, amikor a szakképzést a kamarával közösen megerősítette: ösztöndíjrendszert vezettek be, megerősítették az oktatói pályát, megújították az iskolákat és a műhelyeket.