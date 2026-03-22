Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott
Orbán Balázs bejegyzésében úgy vélekedett: nehéz találóbban leírni a dolgok állását, mint ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott a kampány állását értékelve, amikor kijelentette: "elbillenni látszik a küzdelem, minden narancssárgába borul".
A politikus szerint a Békemenet valódi vízválasztó volt, ezután a nemzeti oldal "elképesztő lendületet kapott", melyet tovább tudott vinni a miniszterelnök országjárásába is. Az egymást követő események felrázták a háborúellenes tábort: Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc mutatta meg, hogy a magyarok kiállnak a háború és az ukrán zsarolás ellen - ma pedig Hódmezővásárhely is csatlakozni fog - rögzítette.
Orbán Balázs szerint "szemmel látható, hogy Magyar Péter küzd a mozgósítással", ugyanis a Fidesz támogatói minden helyszínen kétszer-háromszor is többen vannak, mint az ugyanazon a helyszínen korábban megtartott tiszás rendezvényen vagy a Tisza Párt aznapi eseményein - áll az MTI közleményében.
Közölte, hogy a kormánypártok előnye a mozgósítás erősödésével tovább nőtt, a nemzeti oldal fölénye pedig a számokban is egyre jobban látható, utalt a Nézőpont Intézet friss mérésére, amely szerint a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46, míg a Tisza Párt 40 százalékon áll, a Mi Hazánk pedig 8 százalékkal stabil harmadik, míg a friss választókerületi adatok szerint is több kulcskörzetben jelentős Fidesz-előny látható.
Szerinte "hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba a közösségi média platformokon keresztül, és Magyar Pétert támogatja", mert "teljesen világos, hogy Brüsszel egy ukránpárti kormányt akar, ezért segíti Magyar Pétert" - hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és a techplatformok vélekedése szerint aktiválták a "dezinformáció elleni" együttműködésüket, amely "tényellenőrök" és Brüsszel által finanszírozott NGO-k bevonásával szűri a kampány tartalmait, az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága pedig különjelentésben hívta fel a figyelmet arra, hogy ez "alkalmas a brüsszelkritikus hangok gyengítésére és a magyar belpolitika befolyásolására".
Hiába gyárt újabb és újabb hazugságokat Magyar Péter, a Tiszát egyre jobban leleplezik saját szövetségesei
- fogalmazott, kitérve arra, hogy egy ukrán képviselő is részt vett a Tisza-meneten, s azt hirdeti, minden ellenzéki képviselőjelöltnek vissza kellene lépnie a Tisza javára.
Közölte, hogy a magyargyűlölő Daniel Freund, Soros György EP-képviselője szerint azért kell Magyar Pétert támogatni, mert ő megadna minden szükséges pénzügyi és katonai támogatást Ukrajnának - mutatott rá.
Az ukrán összefonódás Orbán Balázs szerint egyre egyértelműbb a Tisza Pártnál, s "napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy nemzetbiztonsági jelentés, ami alapjaiban rázhatja meg az utolsó heteket" - emelte ki.
Kifejtette:
a sajtóbeszámolók szerint már a választás előtt kiderülhet, hogy egy politikai erő mögött külföldi, illegális támogatás áll. Egyre inkább kirajzolódik a kapcsolat Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt között, politikai és pénzügyi háttérrel.
Az ukrán pofátlanság sem ismer határokat - fogalmazott arra reagálva, hogy az az Ukrajna küldene Magyarországra választási megfigyelőket, amely már két éve halasztja a saját elnökválasztását, direkt módon beavatkozik a magyar választásokba a Tisza Párt oldalán, s amely olajblokáddal zsarolja Magyarországot, elnöke pedig "halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt".
Mindezek ellenére - vagy talán pont ezért - szerinte egyre jobban jönnek elő a Fidesz támogatói, míg a Tisza tábora egyre inkább elköteleződik Ukrajna mellett. Utóbbi szimpatizánsokról az is kiderül időről időre, hogy egy esetleges választási vereség esetén nem fogadnák el az eredményt, utcára vonulnának - közölte.
A tiszás erőszak valódi ellenszere Orbán Balázs szerint az, hogy olyan
"egyértelműen, látványosan, döntő erővel kell legyőzni őket az április 12-i választáson, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: a békét és biztonságot választó nemzeti oldal alkot többséget Magyarországon".
Írt arról is, hogy míg a Fidesz politikusaira a kampány utolsó heteiben teljes baloldali médiatámadás zúdul, a Tisza politikusai továbbra is "a presszkukac mögé vannak rejtve" és saját propagandasajtójuk szerint is kellemetlen, hogy folyamatosan bujkálnak a tiszás jelöltek.
A nemzetközi helyzet kapcsán kiemelte, hogy Európának szüksége van az olcsó orosz energiára, mégis "Brüsszel és Ukrajna a Tisza Párttal összefogva ki akarja vezetni azt Magyarországról", ugyanis Zelenszkij és Magyar Péter egyaránt abban érdekeltek, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról - vélekedett.
Az Európai Tanács héten zajló ülése kapcsán felidézte: Orbán Viktor minden támadás ellenére kitartott álláspontja mellett: amíg az ukránok Magyar Péter hatalomra kerülése érdekében fenntartják az olajblokádot, addig Magyarország semmilyen Ukrajnának kedvező döntéshez nem járul hozzá.
A Tisza Párt eközben "orosz beavatkozásról szóló kamusztorikkal" próbálja előkészíteni a választási vereségét Orbán Balázs szerint.
A CPAC Hungary ismét olyan vezetőket hozott össze, akik a nemzetek erejében, a határok védelmében és a családok fontosságában hisznek. Donald Trump Orbán Viktort teljes támogatásáról biztosította, de így tett a legnagyobb német párt vezetője, Alice Weidel, Csehország miniszterelnöke, Andrej Babiš, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, Herbert Kickl, a spanyol VOX elnöke, Santiago Abascal és még sokan mások is - idézte fel a politikai igazgató.
Nyitókép: MTI
