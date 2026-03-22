Orbán Balázs: a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott

Orbán Balázs bejegyzésében úgy vélekedett: nehéz találóbban leírni a dolgok állását, mint ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott a kampány állását értékelve, amikor kijelentette: "elbillenni látszik a küzdelem, minden narancssárgába borul".

A politikus szerint a Békemenet valódi vízválasztó volt, ezután a nemzeti oldal "elképesztő lendületet kapott", melyet tovább tudott vinni a miniszterelnök országjárásába is. Az egymást követő események felrázták a háborúellenes tábort: Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc mutatta meg, hogy a magyarok kiállnak a háború és az ukrán zsarolás ellen - ma pedig Hódmezővásárhely is csatlakozni fog - rögzítette.

Orbán Balázs szerint "szemmel látható, hogy Magyar Péter küzd a mozgósítással", ugyanis a Fidesz támogatói minden helyszínen kétszer-háromszor is többen vannak, mint az ugyanazon a helyszínen korábban megtartott tiszás rendezvényen vagy a Tisza Párt aznapi eseményein - áll az MTI közleményében.

Közölte, hogy a kormánypártok előnye a mozgósítás erősödésével tovább nőtt, a nemzeti oldal fölénye pedig a számokban is egyre jobban látható, utalt a Nézőpont Intézet friss mérésére, amely szerint a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46, míg a Tisza Párt 40 százalékon áll, a Mi Hazánk pedig 8 százalékkal stabil harmadik, míg a friss választókerületi adatok szerint is több kulcskörzetben jelentős Fidesz-előny látható.

Szerinte "hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba a közösségi média platformokon keresztül, és Magyar Pétert támogatja", mert "teljesen világos, hogy Brüsszel egy ukránpárti kormányt akar, ezért segíti Magyar Pétert" - hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.