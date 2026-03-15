Minden idők legnagyobb Békemenete lesz a mostani

– Az első Békemenet megrendítő erejű demonstráció volt a polgári, nemzeti kormány és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök mellett. A szervezők eleinte néhány tízezres tömegre számítottak, az eredmény azonban minden képzeletet felülmúlt – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán. A Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője megjegyezte, hogy 2012-ben az első Békemenet nem csupán Brüsszelig, hanem a tengerentúlra is „ellátszott”.

Ugyanis visszakozásra késztette azokat az erőket, amelyek bizonyíthatóan baloldali restaurációt készítettek elő Magyarországon.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A mostani Békemenet kapcsán megjegyezte, hogy aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja. Ifjabb Lomnici Zoltán emlékeztetett, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország sokszor került szembe a nemzetközi fősodorral: a migráció kérdésében, a családpolitika területén, a háború és béke ügyében egyaránt. Kiemelte, hogy korábban sokan kritizálták az országot, ma viszont egyre több helyen visszaköszönnek azok az álláspontok, amelyeket hazánk már évekkel ezelőtt képviselt.