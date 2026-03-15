Deák Dániel: a Békemeneten többen voltak, a Fidesz jobban mozgósít
Minden idők legnagyobb Békemenete lesz a mostani
– Az első Békemenet megrendítő erejű demonstráció volt a polgári, nemzeti kormány és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök mellett. A szervezők eleinte néhány tízezres tömegre számítottak, az eredmény azonban minden képzeletet felülmúlt – fogalmazott a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán. A Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője megjegyezte, hogy 2012-ben az első Békemenet nem csupán Brüsszelig, hanem a tengerentúlra is „ellátszott”.
Ugyanis visszakozásra késztette azokat az erőket, amelyek bizonyíthatóan baloldali restaurációt készítettek elő Magyarországon.
A mostani Békemenet kapcsán megjegyezte, hogy aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja. Ifjabb Lomnici Zoltán emlékeztetett, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország sokszor került szembe a nemzetközi fősodorral: a migráció kérdésében, a családpolitika területén, a háború és béke ügyében egyaránt. Kiemelte, hogy korábban sokan kritizálták az országot, ma viszont egyre több helyen visszaköszönnek azok az álláspontok, amelyeket hazánk már évekkel ezelőtt képviselt.
A Békemenet ezért nemcsak egy demonstráció, hanem egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél
– tette hozzá.
Óriási siker a Békemenet
A szóvivő szerint a Békemenet különleges történelmi pillanatban született, mivel 2012-ben Magyarország komoly politikai és nemzetközi nyomás alatt állt, és sokan úgy érezték, hogy a demokratikusan megválasztott kormányt igazságtalan támadások érik. A kezdeményezők akkor azt szerették volna megmutatni, hogy a magyar társadalom jelentős része kiáll a szuverenitás és a nemzeti önrendelkezés mellett.
Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a Békemenet elnevezés szándékos volt: azt üzeni, hogy az erőnk a békés, civil összefogásban van, nem az indulatban vagy az erőszakban. Megjegyezte, a Békemenet alapítói arcai, Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fricz Tamás, Stefka István és Széles Gábor sohasem titkolták, hogy a megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely egy szuverén nemzeti politika, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul.
Az első menet óta minden egyes megmozdulás a magyarság megmaradását és prosperitását elősegíteni kívánó emberek szabad akaratának a diadala volt
– húzta alá.
A szóvivő szerint ugyanakkor van az eszmék mellett gyakorlati oldala is a megmozdulásoknak: annak a kifejezése, hogy a résztvevők hitet tesznek a tradicionális értékeik mellett. A kezdetekkor elsősorban a magyar kormány és a nemzeti szuverenitás melletti kiállás volt a fő üzenet. Ma már azonban sokkal tágabb értelmezése van: a béke, a stabilitás, a hagyományos értékek, a család védelme és Európa jövőjének kérdései mind ide tartoznak.
– A Békemenet ma már egyfajta jelképe annak a politikai és kulturális közösségnek, amely hisz a nemzetek Európájában és a józan, hétköznapi emberek véleményének erejében. Minden korszaknak megvan a maga döntő pillanata.
Most egy olyan időszakban élünk, amikor Európa a háború árnyékában, gazdasági bizonytalanság közepette keresi az útját. Ilyenkor különösen fontos, hogy egy ország polgárai világosan kimondják: ők békét, biztonságot és kiszámítható jövőt akarnak
– vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán.
Reneszánszát éli a közvetlen demokrácia
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Alaptörvény szerint a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. Úgy véli, hogy míg a Lajtától nyugatra a közvetlen demokratikus eszközök egyre inkább háttérbe szorulnak – ékes példa erre az európai polgári kezdeményezések súlyos intézményi válsága – addig Magyarországon a közvetlen demokrácia – kiegészülve a gyülekezési joggal – a reneszánszát éli.
Ezért sikeres az összes közvetlen demokratikus eszköz, mint például a nemzeti konzultáció és ezért van stabil vonzereje a Békemenetnek
– tette hozzá.
A szóvivő kiemelte, hogy az egyetlen nemzeti demonstráció, a Békemenet ereje abban is rejlik, hogy nem mesterségesen szervezett politikai esemény, hanem valódi társadalmi mozgalom. Az emberek azért mennek el, mert úgy érzik, hogy a hangjuk számít, és hogy közösséget alkotnak másokkal, akik hasonlóan gondolkodnak az országról.
A Békemenet egyszerre identitás és üzenet: megmutatja, hogy Magyarországon létezik egy erős, patrióta többség, amely kiáll a hazája mellett.
– A Békemenet üzenete kezdettől fogva az, hogy a konfliktusok helyett tárgyalásra, diplomáciára és józan észre van szükség. Ha egyszer eljön az a nap, amikor valóban béke lesz a szomszédunkban, akkor egy ilyen rendezvény nemcsak politikai demonstráció lenne, hanem valódi ünnep: annak az ünnepe, hogy Európa végre visszatér a béke és az együttműködés útjára – fogalmazott.
Sok százezren hisznek az összefogás erejében
Ifjabb Lomnici Zoltán egyértelművé tette, hogy a szuverén magyar békepárti álláspontot Európa és a nyugati szövetségi rendszerek valamennyi döntéshozójának tiszteletben kell tartania. Szerinte a választások előtti Békemenet jó alkalmat teremt arra, hogy a civilek hangot adhassanak a béke melletti szilárd elkötelezettségüknek, ezzel legitimálva a polgári-nemzeti kormány által a háború kérdésében képviselt irányvonalat és esetlegesen hozzájárulva a valódi civil társadalom által régóta várt békepárti erők előretöréséhez az unióban.
Hitünk és őszinte meggyőződésünk szerint a mostani lesz minden idők legnagyobb Békemenete. A fiatalabb generáció nyelvezetét használva ez egy Békemenet 26 pro max lesz, sok százezer igaz magyarral, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében
– fogalmazott a szóvivő.
Megjegyezte, hogy a mostani menet valóban különösen nagy jelentőséggel bírhat. Ugyanis Brüsszel jelenlegi baloldali többségű vezetése a konfliktus elhúzódása és eszkalációja felé kormányozza Európát. Diplomáciai megoldás helyett kizárólag a konfliktus katonai úton történő rendezését erőlteti, teszi mindezt eredménytelenül és a különböző közvélemény-kutatások által is igazoltan békét kívánó európai polgárok megkérdezése nélkül.
– Emögött nem az Európai Unió, az uniós polgárság érdekei húzódnak meg, hanem a különböző NGO-k, illetve globális pénzügyi körök háborúból táplálkozó gazdasági spekulációi. Túlzás nélkül állítható, hogy
egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, civilizációs szakadékba taszítva ezáltal az ókontinenst
– vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán.
Ma, amikor a nemzeti kormány és
Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt évtizedek legmeghatározóbb szuverenitási küzdelmét vívja, egy olyan konfliktus részeként, ahol az ellenérdekű felek egészen a kormányfő és családja halálos megfenyegetéséig is hajlandók elmenni,
jusson eszünkbe a híres jelmondat, miszerint „a haza minden előtt”. Ez a szuverenitást testesíti meg: a jogot arra, hogy mi magunk irányítsuk sorsunkat anélkül, hogy idegen hatalmak beleszóljanak – tette hozzá.
Több százezres tömeg a Békemeneteken
Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.
Az eddigi Békemenetek:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.
- 2025. október 23.
A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.
A március 15-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, majd 11 órakor indul el a menet
a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkezik meg a Kossuth térre. A Békemenet itt csatlakozik az állami ünnepséghez, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
