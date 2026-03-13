Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Menczer: Védjük meg Magyarországot! A hazádnak szüksége van rád
Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Magyarország színei a piros, fehér és a zöld, a tiszások egészen egyszerűen felhúzták a kék-sárga felsőjüket.
Ez a mi zászlónk, ezek a mi színeink. A tiszások meg felhúzták az ukrán kék-sárgát
– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy mindennél fontosabb a március 15-ei Békemenet, ahol most mindenkire szükség van.
Március 15. vasárnap Békemenet az eddigi legnagyobb és legfontosabb. Zelenszkij zsarol és fenyeget. Védjük meg Magyarországot. A hazádnak szüksége van rád
– zárta a Fidesz országgyűlési képviselője.
Nyitókép: MTI/ Kiss Dániel
