Menczer Tamás: Brüsszel tönkreteszi Európát

Brüsszel tönkreteszi Európát - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalán.
2026. március 13., péntek 11:29
Menczer Tamás bejegyzése szerint az amerikaiak léptek: felfüggesztették az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat - áll az MTI közleményében.

Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez!"

- fogalmazott a politikus.

Úgy folytatta, Brüsszel azonban nem követi a példát: Von der Leyen és Weber kitiltja az orosz kőolajat és földgázt Európából

Ez nem Európa érdeke. Ez Zelenszkij érdeke. Európa ebbe belerokkan

- tette hozzá.


Megjegyezte, hogy minél több helyről jön az olaj és a földgáz, annál nagyobb az energiabiztonság és annál olcsóbb az ár.

Menczer Tamás azt írta, hogy Brüsszel az ukránok érdekeit képviseli, őket támogatja, ahogy a Tisza is. A nemzeti kormány azonban a védett ár bevezetésével megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat - hangsúlyozta.

Brüsszel, Kijev és a Tisza összefogott, bábkormányt akarnak látni Magyarország élén, de rossz a tervük. A Brüsszel által támogatott ukrán-Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük, csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott a kommunikációs igazgató.

 

