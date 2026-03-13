Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Menczer Tamás: Brüsszel tönkreteszi Európát
Menczer Tamás bejegyzése szerint az amerikaiak léptek: felfüggesztették az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat - áll az MTI közleményében.
Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez!"
- fogalmazott a politikus.
Úgy folytatta, Brüsszel azonban nem követi a példát: Von der Leyen és Weber kitiltja az orosz kőolajat és földgázt Európából.
Ez nem Európa érdeke. Ez Zelenszkij érdeke. Európa ebbe belerokkan
- tette hozzá.
Megjegyezte, hogy minél több helyről jön az olaj és a földgáz, annál nagyobb az energiabiztonság és annál olcsóbb az ár.
Menczer Tamás azt írta, hogy Brüsszel az ukránok érdekeit képviseli, őket támogatja, ahogy a Tisza is. A nemzeti kormány azonban a védett ár bevezetésével megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat - hangsúlyozta.
Brüsszel, Kijev és a Tisza összefogott, bábkormányt akarnak látni Magyarország élén, de rossz a tervük. A Brüsszel által támogatott ukrán-Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük, csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!
- fogalmazott a kommunikációs igazgató.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
+Ez is érdekelheti
