Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját is mikrofonvégre kapta a Magyar Nemzet a Békemeneten. Menczer Tamás hangsúlyozta: „a magyar érdek a béke és a magyar érdek egy szuverén magyar út és egy szuverén magyar kormány Orbán Viktor vezetésével”.
2026. március 15., vasárnap 16:33
Hogy miért jöttünk? Hát azért jöttünk, mert Zelenszkij zsarolással és fenyegetéssel minden eszközzel megpróbál egy Tiszás bábkormányt Magyarország élére helyezni és Magyarországot belenyomni a háborúba

 – indokolta meg Menczer Tamás a Magyar Nemzetnek, hogy miért vonul ő is a hatalmas tömeggel együtt a Békemeneten.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felidézte, példátlan ukrán fenyegetések érték hazánkat, a kormányfőt és családját.

Zsarolás, lásd olajblokád, fenyegetés, lásd életveszélyes fenyegetések a miniszterelnök és a családja ellen

– fogalmazott. 


Hozzátette: 

„Mi azért jöttünk ide, hogy kiálljunk a hazánk és Orbán Viktor mellett, és meg is védtük eddig is, és meg is fogjuk védeni Magyarországot.”

Itt nem Zelenszkij parancsol, itt mi döntünk, a magyar érdek a béke és a magyar érdek egy szuverén magyar út és egy szuverén magyar kormány Orbán Viktor vezetésével

– jelentette ki a politikus. 


Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

