Menczer Tamás a Békemeneten: Kiállunk a hazánk és Orbán Viktor mellett - Videó

Hogy miért jöttünk? Hát azért jöttünk, mert Zelenszkij zsarolással és fenyegetéssel minden eszközzel megpróbál egy Tiszás bábkormányt Magyarország élére helyezni és Magyarországot belenyomni a háborúba

– indokolta meg Menczer Tamás a Magyar Nemzetnek, hogy miért vonul ő is a hatalmas tömeggel együtt a Békemeneten.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felidézte, példátlan ukrán fenyegetések érték hazánkat, a kormányfőt és családját.

Zsarolás, lásd olajblokád, fenyegetés, lásd életveszélyes fenyegetések a miniszterelnök és a családja ellen

– fogalmazott.