Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye: ötpontos előnye van a Fidesznek
Az orosz-ukrán konfliktus folytatódott, úgy tűnik, hogy messze még a vége, és közben kitört egy újabb háború, amely megint csak eszkalációval fenyeget. Ezek mind-mind hatnak az emberek véleményére, ami azonnal jelentkezik a közvélemény-kutatás adataiban is. Most már tényleg mindenki visszaszámol: harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson.
A legújabb közvélemény-kutatás szerint a Fidesz előnyben van a Tiszával szemben
Annyi minden változtathatja meg igen rövid időn belül azt, vajon a választásokon induló, és ott országos listát állítani képes pártok éppen hogy állnak, a lakosság és a szavazati joggal rendelkező állampolgárok miként ítélik meg őket:
- felrobbant az energiapiac,
- világszerte korlátozásokat léptetnek életbe,
- az ukrán–magyar viszony is minden korábbinál feszültebb lett,
- több mint egy hónapja nem jön kőolaj a Barátság vezetéken,
- az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt fenyegeti meg halálosan,
- egy ukrán tábornok pedig a miniszterelnök gyerekeit és unokáit.
A helyzet egyre súlyos és kritikus, a választásokig már egy hónap sincs hátra. Mindenki érzi, hogy puskaporos hordón ülünk – olvasható a kutatásban.
„Az egyre veszélyesebbé váló világ, valamint a háborúk és energiaválság árnyékában fokozódó kampány bővítette a politikai piacot: kevesebb lett a pártválasztásában bizonytalan szavazó, azt látjuk most, hogy a korábbi kutatásunkhoz képest – hibahatáron belül – egy százalékponttal bővült a Fidesz és a Tisza szavazók tábora is, egy hónappal a választás előtt öt százalékponttal, 46-41-re vezet a Fidesz” – írja a XXI. Század Intézet.
A kutatás azt is mutatja, hogy jelen állás szerint hárompárti parlament lenne: a Mi Hazánk 6 százalékon áll; ugyanakkor az országos lista állítására képes másik két párt sem „halt meg”, szavazóikat nem szívta fel a Tisza: a Demokratikus Koalíció 4 százalékon, a Kutyapárt 3 százalékon áll.
