Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye: ötpontos előnye van a Fidesznek

A legújabb közvélemény-kutatás szerint Orbán Viktor és a Fidesz előnye megnyugtató
Most már tényleg mindenki visszaszámol: harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson, és az is kiderült, hogy lehet még intenzívebb a kampány. A XXI. Század Intézet legújabb felmérése szerint a politikailag aktív szavazók 46 százaléka Fidesz–KDNP-re szavazna, a Tisza pártra pedig 41 százalékuk.
2026. március 13., péntek 12:40
Az orosz-ukrán konfliktus folytatódott, úgy tűnik, hogy messze még a vége, és közben kitört egy újabb háború, amely megint csak eszkalációval fenyeget. Ezek mind-mind hatnak az emberek véleményére, ami azonnal jelentkezik a közvélemény-kutatás adataiban is. Most már tényleg mindenki visszaszámol: harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson.

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint ha ma lenne a választás, a Fidesz nyerne
Fotó: MTI

A legújabb közvélemény-kutatás szerint a Fidesz előnyben van a Tiszával szemben

Annyi minden változtathatja meg igen rövid időn belül azt, vajon a választásokon induló, és ott országos listát állítani képes pártok éppen hogy állnak,  a lakosság és a szavazati joggal rendelkező állampolgárok miként ítélik meg őket:

  • felrobbant az energiapiac, 
  • világszerte korlátozásokat léptetnek életbe, 
  • az ukrán–magyar viszony is minden korábbinál feszültebb lett,
  • több mint egy hónapja nem jön kőolaj a Barátság vezetéken, 
  • az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt fenyegeti meg halálosan, 
  • egy ukrán tábornok pedig a miniszterelnök gyerekeit és unokáit. 

A helyzet egyre súlyos és kritikus, a választásokig már egy hónap sincs hátra. Mindenki érzi, hogy puskaporos hordón ülünk – olvasható a kutatásban.

„Az egyre veszélyesebbé váló világ, valamint a háborúk és energiaválság árnyékában fokozódó kampány bővítette a politikai piacot: kevesebb lett a pártválasztásában bizonytalan szavazó, azt látjuk most, hogy a korábbi kutatásunkhoz képest – hibahatáron belül – egy százalékponttal bővült a Fidesz és a Tisza szavazók tábora is, egy hónappal a választás előtt öt százalékponttal, 46-41-re vezet a Fidesz” – írja a XXI. Század Intézet.

Jelenleg a Fidesz vezet, az előnye öt pont
Fotó: XXI. Század Intézet

A kutatás azt is mutatja, hogy jelen állás szerint hárompárti parlament lenne: a Mi Hazánk 6 százalékon áll; ugyanakkor az országos lista állítására képes másik két párt sem „halt meg”,  szavazóikat nem szívta fel a Tisza: a Demokratikus Koalíció 4 százalékon, a Kutyapárt 3 százalékon áll.

