Gulyás Gergely: Nagy bajban lennének a dunaújvárosiak, ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a problémáikat

Gulyás Gergely: Nagy bajban lennének a dunaújvárosiak, ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a problémáikat
Az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál – jegyezte meg a miniszter.
2026. március 18., szerda 19:10
Nagy Ervin színművész és tiszás képviselőjelölt a Dunai Vasmű helyzetét kéri számon a miniszterelnökön – idézi fel bejegyzésében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „ebből látszik, hogy az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál”.

Emlékeztetett: a Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a Vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség. Gulyás Gergely hangsúlyozta:

ha a Tisza Párton múlna, akkor ezeket a pénzeket Ukrajna uniós tagságának támogatására fordították volna.


Hozzátette: ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők.

Nem vitatom, hogy Nagy Ervin számtalan szerepet sikeresen eljátszott. Kár, hogy most olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Kijevben és Brüsszelben írják

– jegyezte meg Gulyás Gergely.

Nyitókép: Nagy Ervin Facebook-oldala

