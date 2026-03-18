Szijjártó Péter: Brüsszel és Ukrajna tovább szórakoznak a Barátság kőolajvezeték megindításával
Gulyás Gergely: Nagy bajban lennének a dunaújvárosiak, ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a problémáikat
Nagy Ervin színművész és tiszás képviselőjelölt a Dunai Vasmű helyzetét kéri számon a miniszterelnökön – idézi fel bejegyzésében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „ebből látszik, hogy az arcátlanság valóban határtalan a Tiszánál”.
Emlékeztetett: a Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a Vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség. Gulyás Gergely hangsúlyozta:
ha a Tisza Párton múlna, akkor ezeket a pénzeket Ukrajna uniós tagságának támogatására fordították volna.
Hozzátette: ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők.
Nem vitatom, hogy Nagy Ervin számtalan szerepet sikeresen eljátszott. Kár, hogy most olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Kijevben és Brüsszelben írják
– jegyezte meg Gulyás Gergely.
Nyitókép: Nagy Ervin Facebook-oldala
