Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket

– szögezte le. „Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és megkezdtük a 14. havi nyugdíj bevezetését, mert a pénzünket nem küldtük el Ukrajnába” – mondta a kormányfő. Felidézte: az elmúlt évben kétszeresére növelték a gyermekek után járó adókedvezményt, valamint bevezették a két vagy több gyermeket szülő nők adómentességét.

Nekünk nemcsak nemzeti, hanem családbarát kormányunk is van. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ha nincs gyerek, akkor nincs jövő, nincs értelme a jólétnek, a kultúrának

– jelentette ki a kormányfő. Éppen ezért a Fidesz–KDNP mindent megtesz a családok támogatása érdekében – szögezte le. Egy dolgot szeretnék kérni a fiataloktól. Szép dolog a világ, külföldre menni, tanulni. De eljön a pillanat, amikor hiányozni fog a hazátok. Éppen ezért most ki kell állnotok a hazátok mellett, hogy legyen majd hová hazajönnötök – hangsúlyozta a miniszterelnök, és szavazásra szólított fel minden fiatalt.

A kormányfő rámutatott:

a magyar kormány a munkásokra az ország legnagyobb felhajtóerejeként tekint. Éppen ezért tartja eredménynek, hogy a munka becsülete is helyreállt Magyarországon. Elfogadták, hogy 2010-től egy olyan gazdasági rendszert építsenek fel, ahol mindenkinek dolgoznia kell, ha boldogulni akar.

A háború közelebb jött, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebbre masírozik a háborúba. Megállapodtak arról, hogy később európai katonák is lesznek Ukrajna területén. A feladat, hogy ebből kimaradjunk – jelentette ki Orbán Viktor.

Bármilyen konfliktus árán ki kell tartanunk amellett, hogy nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába

– húzta alá. Szerinte egy csatát kell megvívni, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá vonja Magyarországot, mert követelései vannak. Az egyik ilyen követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt belőlünk is kikényszerítenék, akkor a magasabb rezsiárak miatt a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Holnap Brüsszelben ezt nem fogom megengedni

– közölte. Épelméjű ember nem akar háborút, de nem akarni kevés, nemet kell tudni mondani, tudni kell kimaradni – mondta Orbán Viktor. Szerinte a választás fő tétje, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely képes lesz kimaradni a háborúból.

Az elődeink azért nem tudtak kimaradni a háborúból, mert nem volt nemzeti egység mögöttük. Éppen ezért meg kell újítanunk azt a háborúellenes szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttünk

– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: egyértelmű többségre van szüksége ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. A háborúból való kimaradás mellett a legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy kizsebeljék Magyarországot.

A miniszterelnök emlékeztetett: 2010 óta a nagy nemzetközi cégektől elvontak 15 ezer milliárd forintot, és odaadták a magyar családoknak.

Ne lepődjünk meg, ha azok, akiktől elvontuk, nem boldogok. Ne lepődjünk meg, ha az ellenfeleink táborában egyre-másra tűnnek fel a nagy nemzetközi cégek képviselői. Őket azért küldték ide, hogy mindent, amit odaadtunk a magyaroknak, visszavegyenek. Ne engedjük, hogy a nemzetközi nagytőke kizsebelje Magyarországot

– fejtette ki Orbán Viktor.



