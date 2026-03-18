Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket

Radics Gigi és Curtis fellépése vezette fel Dunaújvárosban Orbán Viktor felszólalását, amelyre zsúfolásig megtelt a Dózsa György tér a kormányfő országjárásának újabb állomásán – írja a Magyar Nemzet.
Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak – közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz választókerületi elnöke.
A Fidesz politikusa jelezte:
most is hasonló csatát szeretnének megnyerni, mint korábban.
Kiemelte, hogy a kormánypártok a 2022-es országgyűlési és a 2024-es önkormányzati választásokon is jelentős győzelmeket arattak.
Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot
– fogalmazott a választás tétjéről Molnár Krisztián. A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypártok helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.
Vitánk van Brüsszellel, a Tisza ugyanis bejelentette, hogy megakadályozzák Paks 2 bővítését és felszámolják az alapítványi egyetemeket
– emelte ki Süli János, Paks országgyűlési képviselője. Szerinte ez a döntés súlyosan érintené a térséget, mind a dunaújvárosi egyetemet, mind pedig az atomerőművet. Kiemelte: az alapítványi működés eredményeként javultak a dunaújvárosi egyetem kapcsolatai a munkaerőpiaci szereplőkkel és a nemzetközi partnerekkel is. Az ösztöndíjakat 50 százalékkal sikerült emelni a kormány újabb programjának köszönhetően – tette hozzá.
A paksi atomerőmű építésével kapcsolatban Brüsszelt már megnyertük, nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben is a magyar kormánynak, Orbán Viktornak volt igaza.
Az atomerőmű építésére 2022 augusztusára minden engedélyünk megvolt, a háború és a szankciók miatt azonban az első betonöntés 2026-ra csúszott – emlékeztetett Süli János. Rámutatott: ebből is látszik, hogy a térségnek kiemelten szüksége van a békére.
A baloldal sokszor bizonyította, hogy nekik semmi sem drága
Rengetegen vagyunk és napról napra többen leszünk
– mondta Mészáros Lajos, a térség kormánypárti képviselőjelöltje, majd jelezte, hogy győzni fognak. „2022-ben óriási győzelmet arattunk és most is azért dolgozunk, hogy április 12-én ez újra így legyen. Ez a nap sorsfordító lesz egész nemzetünk számára, mert békéről és háborúról döntünk” – hangsúlyozta. Emlékeztetett:
a baloldal sokszor bizonyította, hogy nekik semmi sem drága, a függetlenségünket harminc ezüstért eladták. Ne legyen kétségünk, hogy a tiszások még rosszabbak.
Mint jelezte, amíg a jobboldal kormányoz, egyetlen édesanyának sem kell siratnia a fronton elesett fiát. Szeretné, ha a lánya úgy nőne fel, hogy félelem nélkül mehet ki az utcára, nem úgy, ahogy a nyugati országokban, ahol a migránshordák egész városrészeket tartanak rettegésben.
Tiszás ellenfelemnek az is problémát okoz, hogy a választókerület tizenegy településének a nevét megjegyezze
– állapította meg Mészáros Lajos, majd részletesen beszélt arról, hogy az utóbbi években milyen fejlesztéseket hajtottak végre a körzetben. A Dunaferr kapcsán a fideszes politikus jelezte: mindig az vezérelte, hogy megvédjék a dolgozókat, ha pedig nem így tettek volna, már három éve ezrek kerültek volna utcára egy fillér nélkül.
Folytatni fogom a térségfejlesztő munkát, amit minden itt élő érdekében teszünk. Április 12-én csak a Fidesz a biztos választás
– szögezte le Mészáros Lajos.
Mi vagyunk többé, ők pedig kevésbé
A kormányfő felszólalását azzal kezdte, hogy felidézte, mit mondtak neki az előző napi fórumán az egriek:
Az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk: mi vagyunk többé, ők pedig kevésbé.
Orbán Viktor emlékeztetett a vasárnapi Békemeneten megjelent tömegre is, és megjegyezte, hogy mi, magyarok a végén kezdünk bele, de akkor nagyon, így vagyunk az adóbefizetéssel és a választással is, kivárunk az utolsó pillanatig. Hozzátette:
miközben az a hír járja, hogy a fideszesek elfogytak, erre a kormánypártiak rendszeresen rácáfolnak.
Maguknak köszönhetjük azt a hatalmas kétharmadot, ami a miénk volt az elmúlt négy évben – mondott köszönetet a miniszterelnök a dunaújvárosiaknak. A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben képesek voltak arra, hogy egy háborúba sodródó Európa rossz politikájából kimaradjanak. De ez csak azért volt lehetséges, mert nemzeti kormányt választottak – tette hozzá.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a háború kitörése után minden ukrán menekültet befogadtak és segítettek nekik.
De azt nem kérhetik tőlünk, hogy úgy segítsük őket, hogy tönkretesszük saját magunkat. Nem akarunk részt venni a háborújukban
– szögezte le. „Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és megkezdtük a 14. havi nyugdíj bevezetését, mert a pénzünket nem küldtük el Ukrajnába” – mondta a kormányfő. Felidézte: az elmúlt évben kétszeresére növelték a gyermekek után járó adókedvezményt, valamint bevezették a két vagy több gyermeket szülő nők adómentességét.
Nekünk nemcsak nemzeti, hanem családbarát kormányunk is van. Ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ha nincs gyerek, akkor nincs jövő, nincs értelme a jólétnek, a kultúrának
– jelentette ki a kormányfő. Éppen ezért a Fidesz–KDNP mindent megtesz a családok támogatása érdekében – szögezte le. Egy dolgot szeretnék kérni a fiataloktól. Szép dolog a világ, külföldre menni, tanulni. De eljön a pillanat, amikor hiányozni fog a hazátok. Éppen ezért most ki kell állnotok a hazátok mellett, hogy legyen majd hová hazajönnötök – hangsúlyozta a miniszterelnök, és szavazásra szólított fel minden fiatalt.
A kormányfő rámutatott:
a magyar kormány a munkásokra az ország legnagyobb felhajtóerejeként tekint. Éppen ezért tartja eredménynek, hogy a munka becsülete is helyreállt Magyarországon. Elfogadták, hogy 2010-től egy olyan gazdasági rendszert építsenek fel, ahol mindenkinek dolgoznia kell, ha boldogulni akar.
A háború közelebb jött, Európa úgy döntött, hogy egyre mélyebbre masírozik a háborúba. Megállapodtak arról, hogy később európai katonák is lesznek Ukrajna területén. A feladat, hogy ebből kimaradjunk – jelentette ki Orbán Viktor.
Bármilyen konfliktus árán ki kell tartanunk amellett, hogy nem küldjük el a pénzünket Ukrajnába
– húzta alá. Szerinte egy csatát kell megvívni, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá vonja Magyarországot, mert követelései vannak. Az egyik ilyen követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ha ezt belőlünk is kikényszerítenék, akkor a magasabb rezsiárak miatt a magyarok elveszítenék egyhavi keresetüket – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Holnap Brüsszelben ezt nem fogom megengedni
– közölte. Épelméjű ember nem akar háborút, de nem akarni kevés, nemet kell tudni mondani, tudni kell kimaradni – mondta Orbán Viktor. Szerinte a választás fő tétje, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely képes lesz kimaradni a háborúból.
Az elődeink azért nem tudtak kimaradni a háborúból, mert nem volt nemzeti egység mögöttük. Éppen ezért meg kell újítanunk azt a háborúellenes szövetséget, amelyet 2022-ben kötöttünk
– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: egyértelmű többségre van szüksége ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. A háborúból való kimaradás mellett a legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy kizsebeljék Magyarországot.
A miniszterelnök emlékeztetett: 2010 óta a nagy nemzetközi cégektől elvontak 15 ezer milliárd forintot, és odaadták a magyar családoknak.
Ne lepődjünk meg, ha azok, akiktől elvontuk, nem boldogok. Ne lepődjünk meg, ha az ellenfeleink táborában egyre-másra tűnnek fel a nagy nemzetközi cégek képviselői. Őket azért küldték ide, hogy mindent, amit odaadtunk a magyaroknak, visszavegyenek. Ne engedjük, hogy a nemzetközi nagytőke kizsebelje Magyarországot
– fejtette ki Orbán Viktor.
Nyitókép: MTI
