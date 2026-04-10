Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt

Európa továbbra is védtelen a közel-keleti konfliktus okán kibontakozó válsággal szemben. Franciaországban és Írországban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt pedig már tüntetések is kezdődtek, miután az állam láthatóan nem tesz semmit a vállalkozók megsegítése érdekében.
2026. április 10., péntek 08:36
Óriási krízishelyzet alakult ki Európában a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Franciaországban és Írországban a vállalkozók pedig már utcára is vonultak az elszálló üzemanyagárak miatt – írja az Euronews

Megbénult a nantes-i körgyűrű, miután építőmunkások zárták le azt, tiltakozásképpen a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. Franciaországban a dízel üzemanyag ára drasztikusan emelkedett a Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt, ez pedig rengeteg kis- és középvállalkozót sodor veszélybe. 

A tiltakozók szerint a megélhetésük veszélyben forog, hiszen az elszálló árak előtt is már nehéz gazdasági helyzetben kellett talpon maradniuk. 

Sokan nehezményezték, hogy a francia állam semmilyen formában nem nyújt nekik segítséget, pedig sokak szerint a helyzet már annyira komoly, hogy az áremelkedés miatt kénytelenek lesznek hamarosan munkákat visszamondani. A tiltakozók tárgyalásokat követelnek a hatóságokkal a helyzet megoldására, azonban egyelőre kevés hajlandóságot látni erre az illetékesektől. 

Az Európai Unió elhibázott politikájának hála Európa azon kontinensek közé tartozik, amelyek a leginkább érint a kialakult válság.

 Az Európai Bizottság ugyanis Ukrajnával karöltve, morális okokra hivatkozva kivezette az olcsó orosz energiahordozókat a kontinensről, így lényegében a kontinensnek nincs hova fordulni. 

 

Az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat egyébként az Egyesült Államok is feloldotta ideiglenesen, azonban erre az Európai Bizottság nem hajlandó. 

Ellenben a brüsszeli bürokraták több javaslatot is megfogalmaztak a tagállamok számára, mint például a fogyasztás önkéntes csökkentését, valamint a távmunka bevezetését. Ez azonban bizonyos iparágakban – mint amilyen az építőipar is – nem alkalmazható. Ráadásul a helyzet már most is kritikus a lakosság számára is, miután Franciaország benzinkútjainak jelentős részénél valamilyen hiány alakult ki, ami feltehetőleg csak még rosszabb lesz a jövőben. 

A leginkább problémás terület azonban egyértelműen a mezőgazdaság lehet, hiszen a használatban lévő gépek jelentős része dízel üzemű, így pedig érzékenyen érinti a gazdákat az áremelkedés. Nem véletlenül kezdtek tiltakozásba Írországban a gazdák, akik ellen már a hadsereget is be kellett vetni. 

A gazdák, – akikhez csatlakoztak később a fuvarozók is – állami közbelépést sürgetnek az elszálló dízelárak miatt. A tiltakozók három dolgot követelnek: a dízel árának korlátozását, hogy az „realisztikus és megfizethető” legyen, a szén-dioxid-adó teljes eltörlését, valamint a kormányzati vezetőkkel való közvetlen tárgyalást. 

 

