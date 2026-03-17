Több mint 400 halottja van a kabuli kórházat ért pakisztáni légicsapásnak

Az afganisztáni belügyminisztérium friss közlése szerint a hétfő esti támadásban 408 ember vesztette életét és 265-en megsebesültek. Jelezték azt is, hogy a pusztítás mértéke miatt az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

Zabihullah Mudzsahid afgán kormányszóvivő elmondta: a becsapódások után tűz ütött ki a mintegy kétezer beteg befogadására képes intézményben, amelynek nagy része megsemmisült a légicsapásban. A szóvivő szerint az áldozatok többsége a kórházban kezelt kábítószerfüggő volt.

Szemtanúk beszámolói szerint a légicsapás az esti imádság idején érte a kórházat, amikor a betegek nagy része az épületben tartózkodott.

This is not Gaza or Iran, it’s Afghanistan.



Pakistan carried out a airstrike on a rehab hospital in Kabul, killing over 200 people and injuring around 170, says Afghan Health Ministry.



A mentőcsapatok és a tűzoltók egész éjjel a lángok megfékezésén és az áldozatok felkutatásán dolgoztak a romok között.