Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Mikola Kalasnik elmondta, a támadások lakóházakat, egy kollégiumot, vállalatokat, valamint a kritikus infrastruktúrát érték és hozzátette, hogy az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, támadás érte továbbá a szumi, harkivi és mikolajivi térséget, valamint a közép-ukrajnai Dnyiprót is, hozzátéve, hogy a drónok és rakéták nagy részét az ukrán légvédelemnek sikerült megsemmisítenie.

Oroszország igyekszik kihasználni a Közel-Keleten zajló háborút annak érdekében, hogy még a korábbiaknál is nagyobb pusztítást vigyen véghez itt, Európában, Ukrajnában

- szögezte le az államfő az X-en közzétett üzenetében.