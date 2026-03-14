Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Négyen meghaltak és 15-en megsebesültek, amikor ismét orosz légitámadás érte éjszaka Kijev megyét, közölte a megye katonai közigazgatásának vezetője szombaton.
2026. március 14., szombat 10:08
Mikola Kalasnik elmondta, a támadások lakóházakat, egy kollégiumot, vállalatokat, valamint a kritikus infrastruktúrát érték és hozzátette, hogy az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, támadás érte továbbá a szumi, harkivi és mikolajivi térséget, valamint a közép-ukrajnai Dnyiprót is, hozzátéve, hogy a drónok és rakéták nagy részét az ukrán légvédelemnek sikerült megsemmisítenie.

Oroszország igyekszik kihasználni a Közel-Keleten zajló háborút annak érdekében, hogy még a korábbiaknál is nagyobb pusztítást vigyen véghez itt, Európában, Ukrajnában

- szögezte le az államfő az X-en közzétett üzenetében.


Zelenszkij pénteken azt is elmondta, az Egyesült Államok szeretné elhalasztani az ukrajnai rendezést célzó háromoldalú megbeszélés következő körét, a közel-keleti konfliktus miatt.

Az amerikaiak azt mondták, készek a találkozóra, de csakis az Egyesült Államok területén, miután az új biztonsági helyzet miatt nem hagyhatják el az országot

 - tette hozzá.

Moszkva mindeközben Törökországot vagy Svájcot javasolta az új tárgyalási forduló helyszínéül.

Forrás: MTI

 

